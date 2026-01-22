Росен Желязков: Присъединяването ни към Борда за мир се оценява подобаващо от САЩ

Още следващата седмица ратификационен проектозакон ще бъде внесен в Народното събрание

„Днес България се присъедини към Борда за мира под патронажа на Съединените американски щати и лично на президента Тръмп. За нас е изключителна чест и гордост, че върховен представител за газа е Николай Младенов“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков след официалната церемония, която се състоя в Давос, Швейцария.

В рамките на вчерашния ден българското правителство даде мандат на министър-председателя Росен Желязков за подписване на присъединяването на страната ни към Борда, като предстои ратификация от българския парламент. „Още следващата седмица ратификационен проектозакон ще бъде внесен в Народното събрание, за да се получи одобрението и да влезе в сила това присъединяване“, заяви Желязков.

Премиерът специално подчерта, че за България няма финансов ангажимент.

„Нашето участие е изцяло доброволно и се оценява подобаващо както от Съединените американски щати, така и от международната общност“, отбеляза министър-председателят.

Премиерът Росен Желязков припомни, че Николай Младенов дълги години представлява достойно България като специален пратеник за Близкия изток на Организацията на обединените нации и изрази увереност, че под неговото ръководство ще бъде установен траен и устойчив мир в Газа. Желязков посочи още, че страната ни традиционно е в много добри отношения както с Държавата Израел, така и с Палестина, което е гаранция, че ролята на България се оценява като конструктивна и изключително ползотворна.

„Затова и присъствието на Николай Младенов начело на възстановяването и институционалното укрепване на Газа, е изключително важно“, добави Желязков.