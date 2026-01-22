Пеевски се срещна с младежи в Благоевград

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски се срещна с младежи от област Благоевград.

Заедно те посетиха Народното събрание и т.нар. "Музей на Сглобката", разположен в кабинет 222А.

"Младите хора изразиха готовността си за висока и отговорна активност на предстоящите парламентарни избори и настояха лидерът на ДПС Делян Пеевски отново да поведе листата в Благоевград", уточняват от пресцентъра на формацията.

На свой ред самият Пеевски ги поздрави за това, че винаги са подкрепяли ДПС и ги увери, че винаги могат да разчитат на него и на партията като гарант за своето бъдеще.

Пеевски в компанията на младежи от Благоевград и региона. Снимка: Пресцентър ДПС-Ново начало