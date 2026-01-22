Обявиха кога Румен Радев ще напусне „Дондуков“ 2

На 23 януари, петък, от 16.00 часа държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция след направеното от него в понеделник обръщение към българския народ, в което обяви, че подава оставката си от поста.

Румен Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.

Радев обяви, че се оттегля като президент в обръщение към народа на 19 януари, а следващия ден депозира оставката си в Конституционния съд (КС). КС насрочи ще заседава по делото за оставката на президента Румен Радев в петък. Заседанието ще бъде от 10 часа, а докладчик е председателят на съда - Павлина Панова.