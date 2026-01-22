„Възраждане“: Ръководството на БНБ трябва да носи отговорност за инфлацията

Още по темата: По искане на „Възраждане“: КС образува ново дело за референдума за еврото 22.12.2025 11:24

„Възраждане“ внесе в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка, с който се предлага въвеждане на пряка обвързаност между възнагражденията на управителя и членовете на Управителния съвет на БНБ и постигнатата ценова стабилност в страната.

Предложението предвижда в закона изрично да се регламентира какво включва общото възнаграждение на ръководството на БНБ - месечно възнаграждение, допълнително материално стимулиране, здравни и пенсионни застраховки и всички други парични плащания. Основният нов елемент е въвеждането на ясен и измерим механизъм, който свързва размера на тези възнаграждения с годишния темп на инфлация.

Съгласно законопроекта, при годишна инфлация до или равна на 2 процента е възможно увеличение на възнагражденията с до 2 процента през следващата година. В случаите, когато инфлацията надхвърля 2 процента, възнагражденията на управителя и членовете на Управителния съвет на БНБ се намаляват с разликата над този праг. Предвижда се инфлацията да се изчислява на база индекса на потребителските цени. В преходните и заключителните разпоредби е заложено още, че след влизането в сила на закона общото възнаграждение на управителя и членовете на Управителния съвет на БНБ за 2026 г. ще бъде намалено с 1,5 процента спрямо нивото от края на 2025 г.

От политическата организация посочват, че предложението е пряко свързано с ролята и отговорността на БНБ в контекста на въвеждането на еврото и участието на управителя на БНБ в Управителния съвет на Европейската централна банка. През годините БНБ последователно е поддържала позицията, че България устойчиво изпълнява инфлационния критерий и че присъединяването към еврозоната няма да доведе до ускоряване на инфлацията.

В този контекст от „Възраждане“ подчертават, че ако управителят на БНБ разполага с право на глас, инструменти и възможност да влияе върху паричната политика в рамките на Евросистемата, то неизпълнението на целта за ценова стабилност следва да носи и персонална отговорност.

Според вносителите, липсата на ценова стабилност е пряко следствие от неспособност да се влияе ефективно върху вземането на решения и прилагането на наличните инструменти. Чрез предложения механизъм се цели да се създадат реални стимули ръководството на БНБ да защитава интересите на българските граждани и покупателната способност на доходите им, а не да бъде поставено в позиция без последствия при висока инфлация.

От политическа организация изтъкват още, че законопроектът няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, не създава допълнителна административна тежест и не налага структурни промени.