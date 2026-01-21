Скенерите победиха, ама ги няма (Обзор)

На второ четене правна комисия прие да се въведат оптични устройства на предстоящите извънредни избори за НС

Правна комисия прие да не се променят знаците, с които отбелязваме вота си

Опозицията обяви, че се прави атентат срещу Изборния кодекс

Да бъдат въведени сканиращи устройства, които да отчитат вота на избирателите от за гласуването им с хартиени бюлетини, прие на второ четене правната комисия в НС. В хартиените бюлетини избирателите собственоръчно ще отбелязват вота си, както и преференции за определен кандидат. Скенерът ще отчита резултата, а бюлетините ще се събират в пломбирана изборна кутия, която няма да се отваря от Секционната избирателна комисия. На Министерски съвет бе даден едномесечен срок да закупи или наеме сканиращи устройства и да ги въведе.

Правна комисия прие да не се променят знаците, с които отбелязваме вота си - Х и V. Аргументите на ЦИК, че през 2017 г. при експеримент със сканиращи машини са произведени много недействителни гласове не убедиха депутатите да отложат промяната. Според експерти, при сканиращи устройства, за да не се превръщат в недействителни гласовете от излизане от очертанията на квадратчето, трябва да се сменят знаците. Вместо квадратче, в което се гласът се отбелязва с X или V, да има елипса, в която да се запълват 30-40% с плътна точка.

Гласувано бе скенери да има във всички секции с изключение на местата за грасуване в страни извън ЕС.

Приетите на второ четене в правна комисия на НС промени в Изборния кодекс предизвикаха остра реакция в опозицията. От ППДБ заплашиха с нови протести и обявиха, че се прави атентат срещу изборните правила.

Заседанието по второто четене на промените в Изборния кодекс продължи 14 часа и приключи в 4 часа след полунощ.

Комисията отхвърли предложението на БСП, промените да влязат в сила от 1 януари 2027 година, но беше прието предложението на ГЕРБ, ако за предстоящите предсрочни избори не се осигурят новите скенери да се гласува с устройствата, с които гласувахме на предишния вот и с хартиени бюлетини, по избор на гласоподавателя.

На практика обаче, ако кабинетът се провали със скенерите, ще гласуваме само с хартиени бюлетини. Причината е, че в Изборния кодекс са описани редица срокове до кой ден преди изборите трябва да са извършени множество действия, свързани с подготовката на устройствата (например не по-късно от 55 дни преди изборния ден ЦИК трябва да е определила технологията за отчитане на гласовете от машинното гласуване). Така докато изтече едномесечният срок за въвеждане на скенерите, ще е изтекъл този за подготовка на машините. При това положение Централната избирателна комисия няма да има друг избор освен да се позове на друг текст от ИК, който указва, че поради обективна невъзможност да се гласува с устройство, се минава на изцяло хартиен вот.

В крайна сметка решението как точно ще се гласува ще бъде взето в зала, където още днес ще започне обсъждане на промените в изборните правила.

Ограничават местата за гласуване

В страните извън ЕС - до 20 секции

Правна комисия в НС прие предложението на “Възраждане” да се ограничат изборните секции в страните, които не са част от ЕС. Там ще може да се разкриват максимум 20 секции извън дипломатическите представителства. Против това предложение се обявиха от ПП-ДБ, “ДПС - Ново начало” и АПС. Предстои промените да бъдат гледани на второ четене в пленарна зала, като там отново ще бъдат гласувани всички предложения, внесени от различните парламентарни групи.

Броят контролно бюлетини в 3% от секциите

„Информационно обслужване“ ще е собственик на скенерите

Оптичните устройства за сканиране на бюлетини и техният системен софтуер ще са държавна собственост, която ще се придобива и управлява от “Информационно обслужване”. Въпросният национален системен интегратор ще трябва да осигури придобиването, съхранението, поддръжката и транспорта на оптичните устройства за сканиране на бюлетини.

ентралната избирателна комисия ще трябва да определи условията и реда за контролно преброяване бюлетините от на най-малко 3% от избирателните секции в страната, в които са използвани оптичните устройства за сканиране на бюлетини.