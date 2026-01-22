Костадинов: Какво ще стане след седмица, когато „шиткойните" няма да са достатъчно?

„Само след малко повече от седмица ще бъде окончателно изхвърлена от обращение българската национална валута. България ще остане без валута.“, с тези думи Костадин Костадинов започна своята декларация от трибуната на Народното събрание, посветена на въвеждането на еврото, което той иронично нарече „шиткойн“, подчертавайки насилствения и незаконен, по думите му, начин, по който процесът се случва в България.

Председателят на „Възраждане“ заяви, че въпреки формалното изваждане на лева от обращение, българският народ оказва пасивна съпротива и отказва да пазарува с „шиткойни“. По думите му в момента между 70 и 80 процента от паричния поток, особено в малките търговски обекти, се осъществява в левове, което показва сериозен проблем с въвеждането на новата валута. Причината според него е проста - „българите не ги искат. Никой не иска да пазарува с чужда валута. Българите искат българския лев“.

В декларацията си той постави въпроса какво ще се случи след малко повече от седмица, когато „шиткойните няма да са достатъчно, за да могат да се покрият абсолютно всички нужди на българите“. Според него това неминуемо ще доведе до недостиг. Именно поради тази причина „Възраждане“ е внесла още в първата седмица на декември законопроект, с който се предлага максималният законов срок за паралелно използване на българския лев и „шиткойна“ да бъде удължен до края на месец юни. Костадин Костадинов подчерта, че този законопроект повече от месец отказва да бъде разгледан в комисия, което според него е показателно за начина, по който се подхожда към българските национални интереси и интересите на българските граждани. За разлика от това, по думите му, други законопроекти, включително промените в Изборния кодекс, се придвижват експресно, след „абсурдни гледания по почти 24 часа в правната комисия, при приятелски спящи и дремещи депутати, които често не знаят какво гласуват“.

„Точно поради тази причина ние от „Възраждане“ настояваме, ако тук в залата има все пак някакво мнозинство, което мисли за българските граждани и за българския народ, законопроектът, който сме внесли и който отлежава повече от месец, да бъде разгледан.“, каза Костадинов от трибуната, като подчерта, че технически все още има време това да се случи, дори още през следващата седмица.

В изказването си той направи и по-широк геополитически анализ, като посочи, че Европейският съюз се намира в тежка криза. Като пример даде спирането на споразумението с Меркосур, за което „Възраждане“ също е имала принос, и отбеляза, че ЕС вече не е монолитен блок, в който безпроблемно се налага „неолибералният глобалистки дневен ред“. По думите му разломите са видими както между отделните държави, така и вътре в самия съюз, включително на форуми като конференцията в Давос. Костадин Костадинов обърна внимание и на „все по-тясното сътрудничество и разбирателство между доскоро непримиримите опоненти САЩ и Руската федерация“, като подчерта, че на този фон насилственото вкарване на България в еврозоната и стремежът „да се покажем най-верни от верните на отмиращата Европейска комисия“ не носи нищо добро за страната.

„Светът се променя, колкото и тук късогледите хора да не го виждат и да не го осъзнават.“, заяви той и призова за повече държавническа мъдрост, отговорност и категоричност в решенията. По думите му всички знаят, че вкарването на България в еврозоната е било направено под натиск и че няма „нормални хора“, които да могат да защитят икономическите или финансовите предимства от този процес.

Костадин Костадинов предупреди, че тепърва ще се говори за финансовите и икономическите проблеми, инфлацията, цените на стоките и заплатите, но подчерта, че „времето за говорене свършва и идва време за действия и за дела“. Той отправи и директно предупреждение, че за част от присъстващите в залата тези дела ще бъдат и съдебни, защото ще отговарят пред българския народ за действията си.

В заключение председателят на „Възраждане“ за пореден път призова законопроектът за удължаване на паралелното използване на българския лев и наложената, по думите му, насилствено чужда валута „шиткойн“ да бъде разгледан възможно най-бързо, за да се даде „глътка въздух“ на българите, особено в условията на несигурност за това каква ще бъде ситуацията само след няколко седмици.