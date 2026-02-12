Йотова възложи на Гюров да състави правителство (ВИДЕО)

Още по темата: АПС пред Илияна Йотова: Служебен премиер трябва да бъде Андрей Гюров 10.02.2026 10:01

Президентът Илияна Йотова възложи на Андрей Гюров да състави служебен кабинет.

"Очакванията към вас са изключително големи. Гражданите очакват от вас честни и почтени избори. Очакваме изборите да се проведат по правилата на Конституцията. Очаквам от вас до една седмица да представите състава на вашето правителство", обяви президентът Йотова.

"В ситуация сме, в която никой на никого няма доверие. Затова оценявам вашето доверие към мен. Ще подходя към него с разум и отговорност. Разбирам каква е задачата ми - да има едни честни избори. И хората да видят, че има смисъл да гласуват. За да има доверие във властта гражданите трябва да вярват в личностите, които я представляват. Ще направя всичко възможно да събера подходящ екип. Хора, които ще се представят не със своите политически виждания, а със своя опит и експертиза", заяви на свой ред Гюров.

"Надявам се тези хора да всяват спокойствие, а не агресия. Не очакваме търпение и кредит на доверие, а само възможност да се докажем с работата си. Благодаря ви и се заемам веднага", завърши речта си Гюров.



Снимки: Пламен Стоименов, "Труд news"