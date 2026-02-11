Румен Радев: Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер

Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция. Това написа в своя публикация в социалната мрежа "Фейсбук" Румен Радев, президент на Република България в периода 22 януари 2017 г. - 23 януари 2026 г.

Той отправи и призив към българите преди предсрочните парламентарни избори през пролетта: "Гласувайте през април. За да сложим край на грабежа!"

"Труд news" публикува изявлението на вече бившия държавен глава без редакторска намеса.

Надявам се г-н Гюров с действията си да оправдае очакванията на българските граждани за честни избори и му пожелавам мъдрост, принципност и устойчивост.

Междувременно в последните си часове кабинетът Борисов-Пеевски хариза една четвърт от пътническите превози на държавната железница на частна компания. В характерния за българската приватизация стил частникът ще получи като зестра подвижния състав и обучените кадри на БДЖ.

Гласувайте през април. За да сложим край на грабежа!