Доналд Тръмп открива "Съвета за мир", обяви голям напредък за Украйна (ВИДЕО)

Българският премиер Росен Желязков и унгарският министър-председател Виктор Орбан са единствените представители на ЕС на церемонията по откриването на Съвета за мира

Доналд Тръмп откри новосъздадения си Съвет за мир с няколко членове-основатели, но не разкри всички подробности за неговия мандат и как ще работи панелът или може да поеме усилия за прекратяване на глобалните конфликти. Американският президент приветства борда като "нещо много, много уникално за света".

На церемония по подписване на устава на борда, на която присъства българският премиер Росен Желязков, както и Николай Младенов, който Тръмп посочи за върховен представител за Газа, държавният глава на САЩ заяви, че той може да работи с Организацията на обединените нации за разрешаване на войни не само в Близкия изток, където войната между Израел и Хамас в Газа беше в основата на концепцията. Той не каза конкретно по какъв начин бордът ще сътрудничи с ООН.

Росен Желязков и унгарският премиер Виктор Орбан бяха седнали един до друг. Българският премиер и унгарският му колега са единствените представители на ЕС на церемонията по откриването на Съвета за мира.

Министър-председателят на България в оставка подписа устава на Борда за мир. Страните, представени на сцената в Давос, бяха предимно от Близкия изток и Южна Америка, като сред присъстващите лидери бяха представители на Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства, Аржентина и Парагвай.

Тръмп потвърди, че Съветът за мир ще започне с фокус върху Газа, но след това ще погледне в световен мащаб.

"Мисля, че можем да се разширим към други неща, тъй като щом успеем с Газа, ще бъдем много успешни в Газа", каза той, добавяйки: "Можем да правим много други неща. След като този съвет бъде напълно сформиран, можем да правим почти всичко, което искаме"

"Той отново обеща да работи "съвместно с Организацията на обединените нации", въпреки че все още критикува ООН, че исторически погледнато не прави достатъчно". "Мисля, че комбинацията от Съвета за мир с хората, които имаме тук, съчетана с Организацията на обединените нации, може да бъде нещо много, много уникално за света", каза Тръмп.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви напредък в разрешаването на конфликта в Украйна.

"Провеждаме срещи и според нас постигаме голям напредък", каза той на церемонията по откриването на Съвета за мир в Давос.

Тръмп сред членовете на Съвета на мир: "Те са ми приятели, нека видя, да, всеки един от тях е мой приятел. Обикновено имам няколко, може би 2 или 3, които не харесвам. Тръмп рядко се разбира с групи като цяло и въпреки това… ето ни тук".

