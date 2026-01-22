Тръмп обясни защо е поканил Путин в своя ''Съвета за мир'' за Газа

Американският президент Доналд Тръмп обясни поканата си към руския президент Владимир Путин в ''Съвета за мир'' за Газа с желанието си да привлече "влиятелни, дори противоречиви лидери“, които според него са способни да постигнат реални резултати там, където ООН се е провалила. Той заяви това в сряда, 21 януари, в коментар пред журналист след речта му на Световния икономически форум в Давос, предава NV.

На въпроса защо кани Путин в Съвета за мир, Тръмп обясни, че иска да види всички там, дори противоречиви фигури.

Според него това са хора, които са "способни да постигнат резултати“ и "имат значително влияние“.

"Защото искаме всички. Искаме всички нации. Искаме всички нации, където хората имат контрол, хората имат власт... Но да, имам някои противоречиви хора, но това са хора, които си вършат работата. Това са хора, които имат огромно влияние и ако включа всички бебета в съвета, няма да е много. Така че той беше поканен. Той прие поканата. Много хора се съгласиха. Мисля, че не познавам някой, който не би“, подчертава американският президент.

Припомняме, че на 29 септември 2025 г. Белият дом публикува 20-точков план на Тръмп за разрешаване на конфликта в Ивицата Газа. Документът предвижда създаването на международен ''Съвет за мир'', който ще наблюдава дейността на Палестинския комитет за управление на региона.

На 17 януари Bloomberg, позовавайки се на източници, писа, че Белият дом изисква от страните, които искат да получат постоянно място в ''Съвета за мир'', да направят вноски от по 1 милиард долара. Проектът за устав на организацията предвижда Тръмп да бъде председател на съвета, който ще наблюдава участниците и ще одобрява всички решения.

На 19 януари говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че на руския президент Владимир Путин е било предложено да участва в ''Съвета за мир''. Той заяви, че Кремъл сега "изучава този въпрос“ и също така разчита на контакт със Съединените щати, за да "изясни всички нюанси“ на поканата към Путин.

Bloomberg, позовавайки се на високопоставен американски служител, съобщи също, че лидерите на Г-7 са загрижени за възможността Тръмп да бъде доживотен председател на новосъздадената структура.

Агенцията пише, че Тръмп е поканил около 50 световни лидери в Съвета за мир, включително Беларус и Унгария. Редица държави вече са се съгласили с предложението, включително Израел, Азербайджан, Обединените арабски емирства, Мароко, Виетнам, Казахстан, Унгария, Аржентина и Беларус.

На 20 януари украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е трудно за Украйна да си представи присъствието си в Съвета за мир на Тръмп заедно с Русия и Беларус, предвид враждебната им позиция.