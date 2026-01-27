Президентът Йотова започва консултациите за избор на служебен премиер

На 27 януари (вторник) президентът Илияна Йотова ще проведе среща с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян, това съобщиха от прессекретариата на президентството.

От 23 януари досегашният вицепрезидент вече е новият президент на страната, след като Конституционният съд реши, че пълномощията на Румен Радев се прекратяват предсрочно заради подадената от него оставка. Йотова е първата жена в историята на България, която заема поста на президент.

Разговорът е в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон.

Целта на служебния кабинет са честни избори, които да върнат доверието на хората в изборния процес, заяви Илияна Йотова .

"Очаквам задълбочен и отговорен разговор с кандидатите за служебен министър-председател. Искам да чуя аргументите им, независимо от това, че някои предварително заявиха, че се отказват. Още повече че част от тях са гласували за тези поправки в Конституцията", посочи още тя по време на годишната церемония по връчването на наградите „Сирак Скитник“ на Българското национално радио.

На въпрос за датата за провеждане на изборите за Народно събрание Илияна Йотова посочи, че ще прецени след завършване на конституционната процедура. „От разговора с потенциалните кандидати ще зависи и това какъв ще бъде разговорът с парламентарните групи. Независимо дали съм съгласна с последните промени в Конституцията, в никакъв случай няма да допусна този процес да бъде формален“, категорична бе Йотова.