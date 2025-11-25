Русия успява да неутрализира предимството на Украйна в използването на дронове

Още по темата: МО на Русия: Руски системи за противовъздушна отбрана свалиха 345 украински дрона 24.11.2025 12:53

Малките успехи на Русия през 2025 г. убедиха Путин в неизбежната победа в Украйна

Облечен в военна униформа, президентът Владимир Путин посети миналата седмица руски военен команден пункт, където командирите представиха блестящите постижения на Русия, твърдейки, че са превзели украинския град Купянск – мнение, което противоречи на отворените източници на анализатори, докладващи от фронтовата линия – и почти целия Покровск, пише The Washington Post.

Но дори и генералите му да са преувеличавали отново, банерът, висящ зад Путин, „Който се бори, печели“, затвърди посланието му, че въпреки всичко Русия печели и Украйна няма друг избор, освен да се подчини на руските условия или да бъде победена.

Бавният напредък на Русия през 2025 г. ѝ е донесъл по-малко от 1% допълнителна украинска територия при огромни загуби, оценявани на над 200 000 убити и ранени войници.

Докато руските сили са на път да превземат Покровск, упорит град-крепост в Донецк, който се държи вече над година, западните военни анализатори все още не виждат Русия на прага на някакъв впечатляващ напредък, който би могъл да сломи волята на Украйна да се бори. Вместо това се очаква загубите на човешки животи да продължат, освен ако не настъпи някаква дипломатическа интервенция.

Путин заяви в петък, че Русия е готова да продължи да се бори,

ако Киев не обсъди проекта за мирен план, който се появи миналата седмица и включваше няколко червени линии за Украйна, като съществено намаляване на размера на армията й и отстъпване на територия на Русия, която все още не е завладяна военно.

За Путин цената си струва, защото не става въпрос толкова за завладяване на територия, колкото за обръщане на загубата на Съветския съюз в Студената война и възстановяване на статута на Русия като световна сила, каза бившият руски дипломат Борис Бондарев.

Администрацията на Тръмп натиска Украйна да подпише бързо новия мирен план, разработен от Вашингтон в консултация с руски, украински и европейски официални лица. По време на преговорите в Женева в неделя делегациите на САЩ и Украйна изготвиха „актуализирана и усъвършенствана рамка за мир“, според Белия дом, в разговори, които и двете страни описаха като „много продуктивни“.

Според анализатори, Русия е направила някои важни военни адаптации през тази година, които са помогнали на нейните сили. Тя предприема по-малко масови „месомелачни“ атаки, подобрява своите сили с дронове и набелязва украинските оператори на дронове и логистиката, за да контролира пътищата, предотвратявайки всяко бързо отстъпление на Украйна.

Бавният напредък на Русия е труден за Украйна да устои, като се има предвид нейното неравенство в персонал и огнева мощ. Острите затруднения на Киев да спре дезертирането и да набира войници оставят пропуски в украинската отбрана, които Русия успява да експлоатира.

Русия е успяла да неутрализира предимството на Украйна във войната с дронове, като производството й на дронове надвишава това на Украйна, според военния анализатор Майкъл Кофман. Годината започна с „зона на унищожение“ на дронове, обхващаща главно руските сили, но сега засяга и двете страни относително равномерно, каза той.

Въпреки че от години напредъкът на Русия е бавен, войните са непредсказуеми и анализаторите отбелязват, че ситуацията може да се промени бързо, ако Русия успее да се възползва от видимото изтощение на Украйна и нарастващите проблеми с числеността на войските през 2026 г.

В края на годината Русия е готова да вземе Покровск, като военните анализатори предупреждават, че склонността на Киев да се държи за градовете дълго след като те са загубили стратегическата си стойност – както стана в Бахмут и други градове – рискува да доведе до по-големи жертви, което може да разубеди украинците да се включат в борбата и по този начин да влоши кризата с войските.

Но фронтът в Покровск обобщава дилемата, пред която Украйна е изправена през цялата война: да балансира политическите очаквания в САЩ и Европа с императивите на бойното поле. Падането на Покровск – под руски обстрел от лятото на 2024 г. – може да засили руската пропаганда, която представя бавното ѝ напредване на бойното поле като неудържим влак към победата.