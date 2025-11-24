Унищожени общо 668 самолета

Руски системи за противовъздушна отбрана свалиха 345 украински военни самолета през последните 24 часа, казаха от пресслужбата на руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

От ведомството уточниха, че от началото на специалната военна операция са унищожени общо 668 самолета, 283 хеликоптера, 98 278 безпилотни летателни апарата и 47 531 единици специални военни машини.

Освен това са повредени 638 зенитно-ракетни системи, 26 216 танка и други бойни бронирани машини, 1619 бойни машини със системи за залпов огън и 31 510 полеви артилерийски оръдия и минохвъргачки.