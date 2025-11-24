Москва не е получила „женевската“ версия на американския план за Украйна

Москва все още не е получила официален текст на версията на американския план за урегулиране на конфликта в Украйна, която е била коригирана след консултациите между САЩ и Украйна в Женева. Това заяви на брифинг говорителят на президента на Русия Дмитрий Песков, отговаряйки на въпрос на руска медия.

„Все още не сме виждали никакъв план, четохме само изявленията след дискусиите в Женева“, каза Песков. „Официално засега не сме получили нищо.“

Той добави, че в Кремъл са отбелязали, че в текста, който по-рано е бил изпратен до Москва, „са направени някакви корекции“.