Министерство на отбраната в Москва съобщи, че руските въоръжени сили са превзели още две селища в източните украински Донецка и Запорожка област, предаде Ройтерс.

„В резултат на решителни действия подразделенията на Южната групировка войски освободиха село Звановка в Донецка народна република. При активни настъпателни операции подразделения на войскова групировка „Изток“ освободиха село Новое Запорожие в Запорожка област“, се казва в изявление на министерството, цитирано от руски медии.

Междувременно украинските въоръжени сили съобщиха по-рано, че удържат отбранителните си линии в северната част на обсадения град Покровск в източната Донецка област и блокират опитите на руските войски да напреднат на това направление.