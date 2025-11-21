Кремъл с предупреждение към Зеленски

Кремъл предупреди украинския лидер Володимир Зеленски да започне преговори „сега“ или ще загуби още територии, след като САЩ изпратиха на Киев предложение за мир, което отговаря на много от исканията на Москва.

„Ефективната работа на руските въоръжени сили трябва да убеди Зеленски: По-добре е да преговаря и да го направи сега, отколкото по-късно“, посочи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от АФП.

„Пространството за свобода на вземане на решения се свива за него, тъй като територии се губят по време на настъпателни действия на руската армия“, добави той, като заяви, че Москва не е получила официално плана на САЩ.