Русия публикува клип от Покровск, войници патрулират по улиците (ВИДЕО)

Кадрите разкриват разрушени сгради с изтръгнати прозорци и врати

Руското министерство на отбраната разпространи видео, показващо руски военнослужещи да се движат свободно по южната част на украинския град Покровск, патрулирайки по празни улици сред овъглени жилищни блокове, предава "Ройтерс".

Покровск е под руски натиск повече от година. Москва се опитва да обкръжи града и да прекъсне украинските линии за снабдяване. В руските военни карти градът е отбелязан като изцяло под руски контрол, докато украинските карти го обозначават като „сива зона“ — територия, която не е под пълен контрол на никоя от страните, а съседният Мирноград не е напълно обграден.

Руски медии посочват, че овладяването на Покровск — наричан „вратата към Донецк“ — би позволило на руските сили да настъпят на север към Краматорск и Славянск, двата най-големи контролирани от Украйна града в Донецка област.

Верифицираното видео показва руски войници да се движат необезпокоявани по празните улици, като един от тях бута болнична носилка на колела. Кадрите разкриват разрушени сгради с изтръгнати прозорци и врати, обгорени фасади, разцепени дървета и изкривени пътни знаци, без да се виждат цивилни.