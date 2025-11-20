Русия дебютира с модернизация на Су-57 на авиошоуто в Дубай: Ще бъде ли това експортен успех?

Още по темата: Алжир получава първите стелт изтребители Су-57 в арабския свят от Русия 19.11.2025 09:14

През май Русия направи безпрецедентно предложение да предостави пълен достъп до изходния код

След първата поява на руския изтребител от пето поколение Су-57 на авиошоуто в Дубай, главният изпълнителен директор на руския държавен отбранителен конгломерат „Ростех“ Сергей Чемезов, разясни продължаващото чуждестранно търсене на самолета и текущата работа по по-нататъшната му модернизация. Прототипът на Су-57 на събитието се отличаваше с нов широкообхватен дисплей в пилотската кабина, наподобяващ този на F-35, което е ярък индикатор за продължаващите усилия за по-нататъшно подобряване на възможностите на самолета, пише Military Watch Magazine.

„Модернизацията на изтребителя е един вид непрекъснат процес, който продължава, докато продължаваме нашата специална военна операция, получаваме обратна връзка от нашите пилоти от военната зона и съответно настройваме и коригираме оборудването си“, заяви Чемезов. „И затова можете да видите голямото търсене от нашите чуждестранни клиенти, защото те разбират и знаят, че нашето оборудване преминава през непрекъсната модернизация въз основа на опита, който натрупваме в реална бойна среда.“

Относно износа на Су-57, Чемезов отбеляза:

„Така че, няма да потвърдя номера на договора или някой от нашите партньори... Определено мога да подчертая, че имаме огромно търсене от много страни за този конкретен самолет и се надяваме дори да разширим това търсене.“

Програмата Су-57 привлече все по-голямо внимание след появата си на авиошоуто Aero India 2025 , след което изглеждаше все по-вероятно изтребителят да направи пробив с подписването на договор за над 100 самолета. Индийското министерство на отбраната прояви нарастващ интерес към закупуването на изтребителите, като през юли се появиха съобщения, че индийското правителство е информирало американските власти, че не се интересува от закупуването на изтребителя F-35, оставяйки Су-57 като единствената краткосрочна опция на страната за разполагане на изтребители от пето поколение.

През май Русия направи безпрецедентно предложение да предостави пълен достъп до изходния код на Су-57 като част от голяма лицензионна производствена сделка, която според съобщенията ще включва до 140 изтребителя, като индийският министър на отбраната Раджеш Кумар Сингх потвърди, че се разглеждат поръчки. Очаква се привлекателността на Су-57 да нарасне допълнително, тъй като силно подобреният нов вариант Су-57М1 бъде пуснат в производство към края на десетилетието.