Москва остава открита за разговори

Кремъл опроверга публикация в американското издание Axios и други западни медии, според които САЩ работят по мирен план от 28 точки за Украйна и посочи, че няма ново развитие, за което да бъде съобщено след срещата на върха през август между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп.

Axios съобщи, позовавайки се на американски и руски представители, че администрацията на Тръмп тайно се консултира с Русия за разработване на нов план за уреждане на украинския конфликт. Според източници на изданието, планът се състои от 28 точки, обхващащи четири основни компонента: мир в Украйна, гаранции за сигурност, сигурност в Европа и бъдещи отношения на САЩ с Русия и Украйна.

Запитан директно истина ли е публикацията, че дискусията е довела до формулиране на ново предложение за мир, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: „Не. Няма нищо ново, което може да ви бъде съобщено“, предаде БТА.

Запитан да уточни дали има ново развитие по отношение на руските условия за мир, поставени от Путин през 2024 г., Песков каза, че извън срещата в Анкоридж, няма нищо ново.

По думите на Песков Москва е отворена за продължаване на преговорите с Вашингтон. "Паузата, която възникна, всъщност се дължи на нежеланието на киевския режим да продължи този диалог“, добави говорителят на Кремъл.

Той каза още, че телефонен разговор между лидерите на Русия и Съединените щати може да бъде организиран незабавно.

"Русия не е получила никакъв проект на мирно споразумение за Украйна от Съединените щати", заяви и говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред "Ридус".

Захарова подчерта, че ако американската страна наистина е имала някакви инициативи, те щяха да бъдат съобщени чрез официалните канали за комуникация между външните министерства на двете страни. „Руското външно министерство не е получило нищо подобно от Държавния департамент“, заяви говорител на руското външно министерство.

Според публикациите в западните медии „новото предложение“ на САЩ за Украйна включва:

▪️Статут на държавен език за руския език и признаване на официалния статут на Украинската православна църква в Украйна.

▪️САЩ ще намалят военната помощ за Киев.

▪️Киев се отказва от целия Донбас, а украинските въоръжени сили ще бъдат съкратени наполовина.

▪️Планът предвижда прехвърляне на контролираните от Киев територии на Донбас на Русия в замяна на гаранции за сигурност от САЩ.

▪️Контактните линии в Запорожка и Херсонска област ще бъдат до голяма степен замразени.

▪️Съединените щати и други държави ще признаят Крим и Донбас за легитимни руски територии.

Група от настоящи и бивши руски и американски официални представители са участвали в изготвянето на плана, който все още е в етап на разработване, съобщи за "Файненшъл таймс" източник, запознат с преговорите.

Планът е бил предаден на Киев тази седмица от специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф, който се е срещнал в Маями с настоящия секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна и бивш министър на отбраната Рустем Умеров, за да обсъдят 28-те точки от плана, казаха двама източници, запознати с преговорите.

САЩ са намекнали на украинския президент Зеленски, че Украйна трябва да приеме проектоплана на Вашингтон за край на войната с Русия, който включва отказ от територии и някои класове оръжия, sa потвърдиli двама източници, запознати с въпроса, пред Ройтерс.

Високопоставен украински представител каза по-рано пред Ройтерс, че Киев е получил "сигнали" за американските предложения за спиране на войната, които Вашингтон е обсъдил с Москва. Украйна не е имала думата в подготовката на тези предложения, каза източникът.

Очаква се Зеленски, който днес имаше преговори с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, да се срещне утре с американски военни в Киев.

Близо четири години след като Путин изпрати десетки хиляди войници в Украйна, руските сили продължават да напредват и контролират около 19% от територията на Украйна. Москва заяви, че четири от украинските области вече са легална част от Русия, въпреки че Украйна и западноевропейските сили казаха, че никога няма да приемат това официално.

Путин изложи основните си условия през юни 2024 г., изисквайки Киев да изостави плановете си за присъединяване в НАТО и да изтегли напълно войските си от четирите области, за които Русия твърди, че са част от Русия – Донецка и Луганска област в Източна Украйна, които съставят региона Донабас, както и Херсонска и Запорожка област на юг.