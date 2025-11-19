Кремъл отрича „нови тайни договорки“ със САЩ за Украйна

Москва и Вашингтон не обсъждат никакви нови инициативи по уреждането на конфликта в Украйна извън договореностите, постигнати по-рано от президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков в отговор на въпрос на руска медия, след като в западни медии се появиха публикации за „тайни консултации“ между двете държави.

Американският портал Axios съобщи за предполагаеми секретни разговори между Москва и Вашингтон по „нов план“ за украинско уреждане. Изданието определи инициативата като различна от предишните договорки.

Песков категорично отхвърли твърденията:

„Засега няма никакви новации, за които бихме могли да ви информираме.“

Той подчерта, че единствените обсъждания между президентите са проведени в Анкоридж и към тях „нищо допълнително не се добавя“.

С изявлението си Кремъл фактически опровергава предположенията за нов етап в руско-американските контакти по украинската криза.