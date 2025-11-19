Руската федерация разработва военноморски дрон, очевидно предназначен за изстрелване на „Шахед“ директно от морето, но има ли изобщо смисъл от това, каква заплаха представляват те и как може да им се противодейства, пише в своя статия Defence Express.

Руските медии съобщават, че Далекоизточният клон на Руската академия на науките разработва нов морски дрон, предназначен за изстрелване на безпилотни летателни апарати директно в морето. Съдейки по наличните изображения, може да се предположи, че това ще бъдат „Шахедите“ или други подобни дронове.

Изображенията показват, че самият военноморски дрон е платформа с рамка и малък покрив, монтиран отгоре. Този покрив помещава всички комуникационни, навигационни и камерни антени. Непосредствено под този покрив се намира кутияобразна пускова установка за четири, вероятно „Шахид“.

За да се предпази „Шахед“ от морската среда, всяка клетка е покрита със специален капак, който теоретично би трябвало да уплътнява и да предотвратява навлизането на влага във вътрешността. Предвид липсата на катапулт, самият „Шахед“ трябва да бъде оборудван с ускорител на твърдо гориво за изстрелване.

В допълнение към пусковата установка за „Шахедите“, въоръжението включва и дистанционно управлявана кула с картечница, вероятно 7,62 мм ПКТ. Интересното е, че тя е разположена директно пред пусковата установка, откъдето се предполага, че „Шахедите“ изстрелват с доста мощен ускорител на твърдо гориво.

Следователно е под въпрос дали си е струвало поставянето му там, защото при изстрелване на дронове, купола може да претърпи повреди, като например повреда на електрониката, камерите и други елементи. В резултат на това е малко вероятно тя да може да продължи да работи по време на мисията без подходящи ремонти.

Съобщава се, че върху рамката на този морски дрон трябва да бъде опъната специална лека мрежа, която уж абсорбира радиовълните и би трябвало да намали радиовидимостта с около 4 пъти. В началото може да изглежда, че това е нещо невъзможно, като „шапка-невидимка“, но подобни продукти вече се използват в света. Въпреки че има дебат за ефективността на руските продукти.

След това си струва да се помисли дали изобщо има смисъл от това развитие, ако ще го използват срещу Украйна. Разстоянието от брега на временно окупирания Крим до контролирания от Украйна бряг е около 150 км и това не предоставя особена полза.

Няма особен смисъл в разработката, дори ако оценим възможността за използване на подобна платформа срещу европейския сегмент на НАТО. Като се има предвид далечината на полета на „Шахедите“, при директно изстрелване от територията на Руската федерация и окупирания Крим, далечината им на полета от 1800 или до 2500 км е напълно достатъчна за поразяване на цели в почти цяла Европа.

Разбира се, реалният обхват на атака, като се вземат предвид всички маневри, ще бъде по-малък. Освен това, ако „Шахидите“ бъдат оборудвани с по-тежка бойна глава, над 90 кг, вместо стандартните 50 кг, тогава обхватът им ще бъде още по-малък и ще има повече смисъл от мобилна военноморска платформа.

По този начин можете да се опитате да постигнете и ефекта на изненада, когато целта започне да се открива само на няколко километра от брега, поради което подходящите контрамерки нямат време да бъдат разгърнати.

Но ситуацията с аргументацията на идеята за инсталиране на „Шахеда“ на военноморски дронове става съвсем различна, ако се разгледат други театри на военни действия. Особено тези, които са по-близо до Далекоизточния клон на Руската академия на науките - Тихия океан и САЩ.

Ето къде наистина се проявява смисълът от морски дронове, които могат да носят „шахиди“. Защото от Камчатка до например бреговете на Калифорния по сложен маршрут от над 7 хиляди километра. А за да се изстрелват руски дронове с голям обсег в абсолютно тилови райони на САЩ в Руската федерация, опитът да се доставят до полигона на безпилотна морска платформа изглежда логичен.

Но не забравяйте, че дроновете нямат съзнателна сателитна връзка , поради което трябва да използват радиоуправление, което е много по-лесно за заглушаване и откриване, а обхватът на такива дронове е значително ограничен от обхвата на сигнала.

И така, обобщавайки, новият руски военноморски самолетоносач „Шахеди“ няма особен смисъл не само във войната срещу Украйна, но дори и в европейския театър на военните действия. В същото време той се появява само в случай на война срещу Съединените щати.