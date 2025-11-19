„Абсцесът“ на украинското правителство напредва по-бързо

Успехите на руските въоръжени сили на фронтовата линия са най-добрият катализатор за неизбежния крах на киевския режим, каза в публикация в Telegram заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

„Преди няколко дни казах, че киевският кървав клоун (ККК) все още има шанс да се разтресе по западна струна, но абсцесът, който се е образувал в Европа, ще бъде разрязан във всеки случай. Изглежда, че абсцесът напредва по-бързо от очакваното. И вече не говорим за просто разрязана гнойна рана, а за газова гангрена на режима на Бандера. Следователно, той ще трябва да се самоампутира и да отреже гниещата част от тялото си“, написа Медведев.

Той добави още, че „абсцесът“ на украинското правителство напредва по-бързо, отколкото изглеждаше, и ако не се извърши самоампутация, Киев го очаква кървав край.