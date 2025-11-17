За разлика от Запада, Русия никога не е държала никого „в колониален плен“

Специалната операция ще приключи едва, когато целите на руската армия бъдат постигнати. Това казазаместник-председателят на руския Съвет за сигурност и председател на партия „Единна Русия“ Дмитрий Медведев на среща с активисти на „Младата гвардия на Единна Русия“ (МГЕР), кадри от която бяха публикувани във ВКонтакте.

„Специалната военна операция продължава. Тя ще продължи, докато Русия не постигне целите си“, каза Медведев.

Според него Русия не възнамерява да съкращава операциите си или да прави компромиси, без да гарантира постигането на първоначалните цели. Медведев отбеляза, че успехът на операцията е от решаващо значение за националната сигурност и бъдещето на страната.

„Африканските страни демонстрират бързо развитие и като цяло гледат на Русия с голяма симпатия, тъй като, за разлика от западните страни, тя никога не е държала никого „в колониален плен”,”, каза още Медведев.