Само една сила е способна да екзекутира и помилва

Корупционните скандали в Киев може да са вдъхновени от самия Запад, който вече не се нуждае от режима на Володимир Зеленски. Съдбата му е предопределена и „скалпелът на историята“ вече виси над него, написа в Telegram Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия. Той отбеляза, че предвид делото за корупция срещу Тимур Миндич, известен като „портфейла“ на Зеленски, дори европейските политици в момента не успяват да оправдаят Киев.

Те „не желаят да изчезнат заедно с разпространилата се корумпирана плесен“, но едва ли биха могли да „предадат“ украинския политик.

„Само една сила е способна да екзекутира и помилва собствените си кучи синове. Вашингтон. Оттам духаше студеният вятър“, отбеляза Медведев.

В резултат на това, според Медведев, ръководството в Киев не разполага с много време.

„Съдбата му е като гноен цирей“, сравни Медведев. „Острият скалпел на историята вече е надвиснал над него и ланцетът на абсцеса е неизбежен.“