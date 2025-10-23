Медведев: Тръмп е поел по пътя към война с Русия

Още по темата: Тръмп обяви огромна нова серия от санкции срещу Русия 23.10.2025 08:50

Като е отменил срещата на върха в Будапеща

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев коментира отмяната на планираната среща на върха между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща. Той заяви, че Съединените щати са противник на Русия, а техният лидер окончателно е поел по пътя на войната.

„Съединените щати остават противник на Русия; няма нужда да се таят илюзии за това. Отмяната на срещата на върха в Будапеща от лидера на САЩ Доналд Тръмп. Нови санкции срещу страната ни от страна на САЩ. Какво друго? Ще има ли нови оръжия, освен прословутите „Томахоук“? Ако някой от многобройните коментатори все още е имал илюзии, ето ги. САЩ са нашият противник, а техният бъбрив „миротворец“ вече е изцяло на военна пътека срещу Русия“, написа Медведев.

Според него конфликтът в Украйна вече се е превърнал в лична работа на Тръмп. Медведев отбеляза, че евентуалните оправдания за натиск от Конгреса не отричат ​​фундаменталния смисъл на взетите решения, които той разглежда като акт на война срещу Русия.

Медведев също посочи явно предимство в настоящата ситуация. Той написа, че вече е възможно да се нанасят удари по украинските сили с голямо разнообразие от оръжия. Според него това позволява да се постигне победа на бойното поле, чрез унищожаване на врагове, а не чрез сключване на безсмислени сделки на масата за преговори.