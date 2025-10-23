Проектирана от Евгений Драгунов през 50-те години на миналия век

Руската държавна компания "Калашников Груп", най-големият производител на военни леки оръжия в страната, обяви, че модернизираните снайперски пушки SVD Dragunov скоро ще достигнат до войските на фронта в продължаващата война в Украйна. Модернизираната пушка „SVDS“ – която в момента се използва от специалните оператори във въздушнодесантните сили, морската пехота и други елитни части – е компактна версия на базовия модел SVD, пише The National Interest.

„Калашников Груп” увеличи производството на 7,62-милиметрови снайперски пушки Dragunov със сгъваема прикладка (пушки SVDS) по искане на клиенти от сектора на отбраната с 13 пъти в сравнение с 2024 г. По-специално, пушките SVDS се радват на повишено търсене в зоната на специалната военна операция“, заяви пресслужбата на дружеството пред руската информационна агенция.

Въпреки че SVDS има цев, която е с около 5 см по-къса – 565 мм (22,2 инча) спрямо 620 мм (24,4 инча) – в сравнение с SVD, тя все пак се отличава с точността си, като е способна да поразява вражески цели на разстояние до 1000 метра.

„Предимствата на 7,62-милиметровата снайперска пушка Dragunov със сгъваема прикладка са потвърдени от три десетилетия успешна експлоатация. Полуавтоматичното действие, компактният дизайн, лекото тегло, високата прецизност и точност на стрелбата са безспорните предимства на SVDS. Тя ефективно помага на нашите войски да постигнат бойните си цели в зоната на специалната военна операция“, заяви генералният директор на Калашников Груп, член на борда на Съюза на руските машиностроителни предприятия, Алан Лушников.

За руската снайперска пушка „Драгунов“

Проектирана от Евгений Драгунов през 50-те години на миналия век, SVD е полуавтоматична пушка с газово задвижване, която е въведена за поразяване на различни видове цели на разстояние до 1200 метра. Технически тя не е „снайперска пушка“, поне не в западния смисъл на думата, въпреки това, което може да са подсказали пресслужбите на „Калашников Концерн“.

Пушката SVD е въведена, за да предостави на пехотните отряди полуавтоматична пушка с пълнител, оборудвана с оптичен мерник, която да бъде точна на много по-големи разстояния от стандартната пехотна пушка. Важно е да се отбележи, че по това време съветската армия е снабдявала пехотата с автоматични пушки AK-47. Това оръжие, което също беше калибрирано за междинен патрон, нямаше обхвата и спиращата сила на пушките с болтова затвор, използвани от Червената армия през Втората световна война.

SVD, проектирана от руския оръжейник Евгений Фьодорович Драгунов, се носеше предимно от специален стрелец в отряда. За разлика от това, специализираните снайперисти продължаваха да разчитат на по-мощни и точни пушки с болтова затвор.

Подобно на AK-47, SVD е известна с това, че е лесна за употреба, поддръжка и ремонт. Полуавтоматичната пушка за специално назначени стрелци се използва по целия свят не само от обучени стрелци, но и от бунтовници и милитанти по целия свят, и с минимално обучение може да даде предимство на тези паравоенни сили.

Докато специалните оперативни стрелци вероятно ще бъдат въоръжени с SVDS, определените снайперисти по-скоро ще получат SV-98 (Snaiperskaya Vintovka Model 1998) пушки с болтова затвор. Както бе съобщено по-рано, нова партида от тези пушки е била доставена и на силите на фронта в Украйна.

Питър Сучиу има над 3200 публикувани статии в повече от четири дузини списания и уебсайтове през 30-годишната си кариера в журналистиката.