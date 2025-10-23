МО на Русия: Ударихме енергийни обекти, захранващи военни предприятия на Украйна

Още по темата: МВнР на Русия предупреди НАТО: Агресията ви може да предизвика ядрен сблъсък 22.10.2025 19:00

Руските въоръжени сили са нанесли удари по енергийни обекти, които осигуряват работата на предприятия от военно-промишления комплекс на Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

„Нанесени са удари по цехове за сглобяване, места за съхранение и изстрелване на безпилотни летателни апарати с голям обсег, складове за гориво, както и по пунктове за временно разполагане на украински военни и чуждестранни наемници в 152 района“, се посочва в съобщението.

В операциите са били използвани оперативно-тактическа авиация, ударни дронове, ракети и артилерия. Средствата за противовъздушна отбрана на Русия са свалили три управляеми авиобомби и 293 дрона в рамките на едно денонощие.

От началото на т.нар. „специална военна операция“ руската армия твърди, че е унищожила:

- 668 самолета

- 283 хеликоптера

- 91 983 безпилотни летателни апарата

- 633 зенитно-ракетни комплекса

- 25 630 танка и други бронирани машини

- 1 605 бойни машини на системи за залпов огън

- 30 725 оръдия и миномети

- 44 642 автомобила

Москва заявява, че ударите са ответна мярка на атаки от страна на украинските сили срещу руски граждански обекти.