МО на Русия: Ударихме енергийни обекти, захранващи военни предприятия на Украйна

Руските въоръжени сили са нанесли удари по енергийни обекти, които осигуряват работата на предприятия от военно-промишления комплекс на Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.
„Нанесени са удари по цехове за сглобяване, места за съхранение и изстрелване на безпилотни летателни апарати с голям обсег, складове за гориво, както и по пунктове за временно разполагане на украински военни и чуждестранни наемници в 152 района“, се посочва в съобщението.
В операциите са били използвани оперативно-тактическа авиация, ударни дронове, ракети и артилерия. Средствата за противовъздушна отбрана на Русия са свалили три управляеми авиобомби и 293 дрона в рамките на едно денонощие.
От началото на т.нар. „специална военна операция“ руската армия твърди, че е унищожила:
- 668 самолета
- 283 хеликоптера
- 91 983 безпилотни летателни апарата
- 633 зенитно-ракетни комплекса
- 25 630 танка и други бронирани машини
- 1 605 бойни машини на системи за залпов огън
- 30 725 оръдия и миномети
- 44 642 автомобила
Москва заявява, че ударите са ответна мярка на атаки от страна на украинските сили срещу руски граждански обекти.