Русия заяви, че агресивната политика на страните от НАТО принуждава страната да предприеме компенсаторни военно-технически мерки, за да гарантира своята сигурност, съобщи заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков по време на уебинарите „История и съвременност на руската ядрена политика и обществената дипломация в ядрения сектор“, съобщи ТААС.

Рябков подчерта, че Русия няма да позволи да бъде въвлечена в скъпа надпревара във въоръженията, но същевременно оставя отворена врата за политико-дипломатически решения в областта на контрола над въоръженията. Той предупреди, че враждебната политика на НАТО може да доведе до директен сблъсък между ядрени държави.

По отношение на Договора за намаляване на стратегическите настъпателни въоръжения (ДСНВ), Рябков посочи, че инициативата на Русия ще бъде жизнеспособна само ако от американска страна бъде проявена взаимност. Москва настоява Вашингтон да се откаже от враждебния курс на предходната администрация и да работи за премахване на първопричините за настоящата криза в отношенията. В случай на отказ Русия гарантира своята сигурност, въпреки евентуалното увеличаване на ядрената заплаха.

Що се отнася до Договора за всеобхватно забраняване на ядрените изпитания (ДВЗЯИ), Русия обвинява САЩ, че до момента не са ратифицирали документа, което блокира неговото влизане в сила. Поради това Москва отзова ратификацията си през 2023 г., за да не се допуска дисбаланс между двете страни.

Рябков също предупреди срещу използването на военна сила срещу Иран и призова западните страни да се фокусират върху дипломатически решения по иранската ядрена програма и други кризи в Близкия изток. По неговите думи, разрешаването на тези проблеми може да стане единствено чрез преговори.