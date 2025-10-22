Стратегическите ядрени сили проведоха учение под ръководството на Путин

Учение на стратегическите ядрени сили, ръководено от руския президент Владимир Путин, включваше техните сухопътни, морски и въздушни компоненти, съобщи уебсайтът на Кремъл.

„Под ръководството на върховния главнокомандващ на въоръжените сили на Руската федерация Владимир Путин беше проведено учение на стратегическите ядрени сили с участието на техните сухопътни, военноморски и въздушни компоненти“, се казва в изявлението.

„Всички задачи са изпълнени“, се казва в съобщението.

Според началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов, практическите действия са извършени от комплекс „Ярс“ от космодрума Плесецк, ракетната подводница „Брянск“ от Баренцово море и стратегическите ракетоносци Ту-95МС.

В събитието участваха сухопътни, морски и военновъздушни сили. Бяха проведени практически изстрелвания на междуконтинентални балистични ракети и крилати ракети, изстрелвани от въздуха.

На среща с Генералния щаб президентът отбеляза, че обучението протича по план.