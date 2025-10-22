Украйна удари оръжеен завод в Мордовия и рафинерия в Дагестан

Украинските въоръжени сили са нанесли удари по завод за оръжие и боеприпаси в руската република Мордовия, както и по нефтена рафинерия в Дагестан. Това съобщава Ройтерс, цитирани от БТА.

„Силите за отбрана продължават да предприемат всички мерки, за да подкопаят военния и икономически потенциал на руския агресор и да принудят Руската федерация да прекрати въоръжената си агресия срещу Украйна“, се посочва в изявлението на украинското военно командване.

Руски официални източници към момента не са потвърдили информацията за нанесените щети.