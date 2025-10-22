Танк Т-80 с изключителна мобилност се завръща бързо в елитните части на Русия

Руската армия бързо увеличи броя на основните бойни танкове Т-80 на активна служба, тъй като уникалните възможности на машината, включително особено високата ѝ мобилност, бяха ценени все повече, пише военното издание Military Watch.

Докато през 2010-те години броят на действащите Т-80 беше значително намален, главно поради много по-високите оперативни разходи на типа в сравнение с конкурентния Т-72, чийто брой в експлоатация се увеличи, демонстрацията на стойността на по-голямата мобилност на Т-80 в бойни действия с висока интензивност се смята за основен фактор, накарал армията да се стреми да въведе в експлоатация повече от тези машини. В резултат на това най-новият и най-широко използван вариант, Т-80БВМ, в момента се експлоатира от 23 единици, в сравнение с едва четири единици преди избухването на пълномащабна война през 2022 г.

Т-80 не само има много по-висока скорост напред, но и значително по-висока скорост назад, по-нисък шум от двигателя и по-добра способност за студен старт от други руски танкове, включително Т-72 и Т-90. Танкът е бил произвеждан в два от трите най-големи танкови завода на Съветския съюз през 80-те години на миналия век, но губи популярност след разпадането на държавата, тъй като намалените разходи са били приоритетни пред производителността.

Танкът е произвеждан на много ниски нива през 90-те години на миналия век, главно за да се избегне масова безработица в регионите, свързани с производството му, преди производството да приключи през 2001 г. Смята се, че високите характеристики на танка в украинския театър на военните действия са били основен фактор, повлиял на решението, обявеното през септември 2023 г., за възобновяване на производството на Т-80 , което се очаква да започне към края на десетилетието.

Въпреки липсата на производство в продължение на близо четвърт век, руският отбранителен сектор успя да продължи да доставя танкове Т-80БВМ на фронтовите части, като модернизира съветските танкове Т-80Б и Т-80БВ, които в момента са на склад. Модернизациите включват интегриране на основното оръдие 2А46М-4, нов двигател с мощност 1250 к.с., осигуряващ 25% повече мощност, достъп до широка гама от нови боеприпаси и интегриране на експлозивна реактивна броня Relikt и термовизионни мерници, наред с други подобрения.

Т-80 е един от двата типа танкове, използващи газотурбинен двигател, наред с американския M1 Abrams, въпреки че с тегло от близо 80 тона, в сравнение с около 45 тона за Т-80, съотношението мощност-тегло на Abrams е далеч по-ниско. Много по-ниското тегло на Т-80 се постига въпреки многобройните варианти, постигащи по-високи нива на бронирана защита от Ейбрамс, и въпреки че танкът носи по-голямо основно оръдие от американския си съперник, което води до оценката на дизайна му като най-ефективния от ерата на Студената война.

Руският армейски персонал непрекъснато е хвалил високите характеристики на танка, като командир на руската армия, участвал в бой с украински части, включително доставени от Германия танкове „Леопард“, е подчертал в края на 2023 г. отличната му мобилност в сравнение с „Леопардите“. „Същите тези „Леопарди“ се давят в калта, те постоянно, постоянно се давят. Можем да наблюдаваме от дронове как ги изваждат (от калта).

Превозното средство има газотурбинен двигател, не се страхува от кал или киша, прелита над всички дупки.

Това е разликата, която позволява на нашите танкови части да действат при всякакви метеорологични условия, да подкрепят пехотата и да преодоляват вражески окопи и блиндажи, без да забавят темпото“, заяви той.

Въпреки че високите разходи за производство и поддръжка на Т-80 означават, че не се очаква той да бъде произведен в сравними количества със значително по-евтиния Т-90М, се очаква възобновяването на производството да гарантира, че делът на флота, оборудван с тези машини, ще продължи да расте.