Откритие: Археолози разкриха античен римски форт в окупирания Крим

Археолози от Южнобоспорската експедиция откриха римски форт по време на разкопки на окупирания Керченски полуостров в Крим, съобщи Heritage Daily.

Експедицията е съвместна изследователска инициатива между Института по археология на Крим, Института по археология на Руската академия на науките и Фондация „Археология“.

Укреплението е разположено близо до Яковенково, което по времето на Римската империя е било част от Боспорското царство – клиентско царство на Рим, процъфтявало на двата бряга на Керченския пролив.

Фортът е с площ около 1 000 квадратни метра, скромен по размери, но с изключително сложна конструкция. Археолозите отбелязват „архитектурната сложност“ на обекта, включваща кръгъл ров и стена, които обграждат централна стражева кула и вътрешни постройки.

Ръководителите на експедицията Денис Белин и Ирина Рукавишникова уточняват, че укреплението датира от края на I век пр.н.е. и е било част от мрежа от боспорски комуникационни постове, които са защитавали интересите на Римската република. Тези римски фортове са служели за предаване на съобщения на дълги разстояния чрез огън, дим или други визуални сигнали.

При разкопките е намерена и добре запазена амфора с двойни дръжки, датираща от втората половина на I век пр.н.е. Смята се, че тя е произведена в Хераклея Понтика (днешна Турция), което доказва търговските връзки на Боспорското царство през Черно море.

Разкопките ще продължат през лятото на 2026 г., като целта е да се разкрие цялостният план на форта и да се разбере неговата роля в по-широката отбранителна система на региона.