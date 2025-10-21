Американските и британските разузнавателни служби активно използват терористични организации с цел дестабилизиране на ситуацията в стратегически важни региони по света. Това заяви директорът на Руската служба за външно разузнаване (СВР) Сергей Наришкин по време на заседание на Съвета на ръководителите на органите за сигурност и специалните служби на страните от ОНД. Изявлението бе публикувано на официалния сайт на СВР.

„Разузнавателните служби на САЩ и Великобритания вече почти открито ангажират терористични групировки, за да дестабилизират обстановката в ключови региони на планетата и да създадат там зони на собствено влияние“, посочи Наришкин.

По думите му, Вашингтон и неговите съюзници умишлено размиват понятието „международен тероризъм“, прилагайки двойни стандарти при оценката на вътрешни конфликти в други държави.

„Ясен пример за това са опитите на Белия дом да извади организацията „Хаят Тахрир аш-Шам“ (забранена в Русия) от списъка с терористични групировки“, отбеляза шефът на СВР.

Наришкин допълни, че в стремежа си да използва новия сирийски режим за отслабване на позициите на Китай и Иран в региона, Вашингтон пренебрегва както кървавото минало на ХТШ, така и нейните връзки с други бойци. „Факт е, че ХТШ, която практически се е вляла в сирийското Министерство на отбраната, набира в редовната армия участници от уйгурски радикални формирования. Междувременно западните трактовки на салафитско-джихадистката идеология също се промениха — тя вече се представя едва ли не като нов основен подход към исляма“, подчерта той.

По думите на директора на СВР, провокираната от Запада обърканост в дефиницията на тероризма „развързва ръцете“ на САЩ и техните съюзници да използват терористични методи в своята външна политика.

„На Близкия изток, например, за никого не е тайна, че американците използват базата Ет-Танф на границата между Сирия, Йордания и Ирак като своеобразен терористичен хъб. Чрез вербовка в бежански лагери в сирийско-иракската зона, САЩ и техните европейски партньори са изградили ‘конвейер’ за подготовка на джихадисти, които след това се прехвърлят към държавите от Кавказ и Централна Азия,“ заяви Наришкин.

Той заключи, че основната цел на тези действия е дестабилизиране на обстановката в Иран, Русия и страните от Централна Азия, както и възпрепятстване на транспортните проекти на Китай, насочени към търговия с Европа.