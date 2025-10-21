Русия започна масово производство на нови УМПК-бомби с обхват 200 км

Русия премина към серийно производство на нови бомби с универсален планиращ модул (УМПК-бомби), способни да поразяват цели на разстояние до 200 км. Това заяви заместник-началникът на Дирекция „Военно развитие“ на Министерството на отбраната на Украйна Вадим Скибицки по време на форума RBC-Украйна „Енергия, която държи Украйна“.

Според него руските разработчици са усъвършенствали така наречените универсални модули за планиране и корекция (УМПК), които се инсталират на конвенционални авиобомби с калибър 250, 500, 1500 и 3000 килограма. Това позволява да се придаде управляемост на боеприпасите и значително да се увеличи обхватът им на използване.

"Наистина, през септември-октомври Руската федерация разработи и сега е влязла в последователно бойно изпитателно използване на авиационни бомби с нови модули за управление. Те прогнозират, че обхватът и бойният радиус на такива бомби ще бъдат около 200 километра“, съобщава Скибицки.

Представителят на ГРУ подчерта, че първите удари с нови боеприпаси вече са регистрирани над Днепър и други градове на Украйна. Според военното разузнаване Русия също се опитва да повиши шумоустойчивостта на тези системи срещу украинските средства за радиоелектронна борба (РЕБ ).

Скибицки потвърди, че в открити източници новите бомби могат да се появят под името "Гром-1“ или "Гром-2“,

"Името може да е различно - "Гром-1“, "Гром-2“. Говорим за това, че бойният радиус на такива бомби ще бъде 150-200 километра. Според нашите данни, едно от последните изпитания, които са провели - те са достигнали обхват от 193 километра“, обясни той.

Според украинското разузнаване Русия вече преминава към масово производство на тези оръжия, което увеличава въздушната заплаха за фронтовите райони и големите украински градове.

Нови руски УМПК-бомби

Припомняме, че в началото на октомври руснаците изстреляха КАБ-ове над Днепър. Малко преди това ВВС предупредиха, че руската авиация е изстреляла управляеми авиобомби по границата на Днепропетровска и Запорожка област.

Освен това, от началото на пълномащабното нахлуване, руснаците за първи път използваха управляеми авиобомби, за да ударят Николаев. Това се случи на 16 октомври.

Този уикенд руските войски извършиха удар с управляеми авиобомби по Лозова, в Харковска област. По това време властите съобщиха, че ударът е извършен с нова модификация на КАБ - УМПБ-5Р (реактивен тип), която е изминала разстояние от приблизително 130 км. Разстоянието от Лозова до линията на бойния контакт е повече от 100 км.