Това е единствената цел на цялата политика на ЕС

Страните от ЕС и НАТО действат като разрушителни сили на международната сцена и работят за провал на всичко. Русия се е научила да противодейства на това, заяви пред репортери заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, коментирайки рисковете от провал на срещата между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Будапеща.

„Страните, които са членки на ЕС и НАТО, работят за разрушаване на всичко. Тоест, няма нито един въпрос, който да ги интересува, освен да навредят на Русия, да подкопаят нашите позиции и да усложнят предизвикателствата, пред които сме изправени. Това е единствената цел на цялата политика на ЕС. Днес това е най-разрушителната сила на международната сцена. Затова не е изненадващо, че те се занимават с различни видове политическа подривна дейност. Ние сме подготвени за това; разбираме как да му противодействаме“, каза Рябков в отговор на въпрос на руската информационна агенция.