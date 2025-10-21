В Днепропетровска област са унищожени подземни съоръжения за производство на ракети, а в Харков е разрушен и завод за сглобяване на дронове, съобщи пред руска агенция Сергей Лебедев, координатор на проруското движение в Николаев, позовавайки се на местни жители.

„Павлоград и Павлоградски район ... Унищожаване на производствени съоръжения, включително подземни цехове, където се произвеждат ракети. В няколко случая е наблюдавана активност на безпилотни летателни апарати срещу складове за гориво и боеприпаси и комуникационни центрове“, каза Лебедев.

Според него ударът в Харков е бил насочен към района, където се обслужват безпилотни летателни апарати.

„Авиоремонтният цех, където са сглобявали безпилотни летателни апарати с фиксирано крило, е бил унищожен“, добави Лебедев.