Захарова нарече слуховете за срещата Лавров и Рубио "информационна каша"

Говорителят на руското министерство на външните работи Мария Захарова нарече ситуацията със слуховете за среща между министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио "информационна каша" и посъветва медиите да не се включват в нея, предават руски медии.

По-рано телевизионният канал CNN, позовавайки се на свои източници в Белия дом, съобщи, че срещата между Лавров и Рубио, която се подготвяла през последните дни, е отложена за неопределено време. Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков, коментирайки тази информация, отбеляза, че "не може да се отложи нещо, което не е било договорено“. Той отбеляза, че в конкретен план въпросът за срещата не е бил повдиган.

"Тази ситуация може да се опише само с една фраза: "Изтичането на информация от CNN опроверга слуха на Reuters“. Мога да дам един съвет: не участвайте в тази информационна каша“, коментира Захарова пред журналистите.

Както съобщи в понеделник руското външно министерство, Лавров и Рубио са обсъдили по телефона възможни конкретни стъпки в интерес на реализацията на разбирателствата, постигнати по време на телефонния разговор между руския президент Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп на 16 октомври. След телефонния разговор с Путин Тръмп заяви, че са се договорили да се срещнат скоро в Будапеща.

Помощникът на президента на Русия Юрий Ушаков отбеляза, че Москва и Вашингтон незабавно ще започнат да подготвят нова среща на лидерите, която може да бъде организирана в столицата на Унгария.