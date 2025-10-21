Още по темата: Сикорски: Полша не може да гарантира безопасността на полета на самолета на Путин 21.10.2025 12:10

Безопасността на Путин в полското въздушно пространство няма да бъде гарантирана

Руският външен министър Сергей Лавров заяви за готовността на Полша за терористични атаки.

„Поляците вече са готови сами да извършват терористични актове“, отбеляза ръководителят на руското външно министерство след разговори с етиопския си колега Гедион Тимотевос, съобщават руски медии.

„Чух тук, че г-н Сикорски заплаши, че сигурността на самолета на президента на Русия Владимир Путин, ако бъде изпратен в Будапеща за предложената евентуална среща на върха с президента на САЩ Доналд Тръмп, безопасността на Путин в полското въздушно пространство няма да бъде гарантирана“, каза Лавров.