Руски заговор с експлозивни пратки срещу Украйна, има арестувани в Полша и Румъния

Съвместна операция срещу предполагаема руска мрежа за саботаж

Полша и Румъния арестуваха осем души при съвместна операция срещу предполагаема руска мрежа за саботаж, съобщи Reuters.

Задържаните са заподозрени в участие в нова схема, включваща експлозивни пратки, насочени към Украйна, което представлява сериозен пробив в разследването на опити за дестабилизация в региона.

Според източници от службите за сигурност, акцията е част от усилията на европейските партньори за противодействие на хибридните операции, приписвани на Русия.

През 2024 г. европейските власти вече обвиниха Москва в организиране на детонации на пратки чрез куриерски компании като DHL и DPD – предполагаем заговор, насочен към предизвикване на експлозии на товарни полети до САЩ. Русия последователно отхвърля тези обвинения.

Полша съобщава за вълна от палежи и кибератаки, които според Варшава са част от руска „хибридна война“, целяща дестабилизиране на държавите, подкрепящи Украйна.

Последните арести се разглеждат като ключов момент в опитите на Европа да пресече саботажни мрежи, действащи на нейна територия.