Сикорски: Полша не може да гарантира безопасността на полета на самолета на Путин

Полша предупреди Путин да не пресича въздушното ѝ пространство

Полша предупреди руския президент Владимир Путин във вторник да не преминава през нейното въздушно пространство за срещата на върха в Унгария с американския президент Доналд Тръмп, като заяви, че ако го направи, може да бъде принудена да изпълни международна заповед за арест, съобщава Reuters.

Тръмп заяви миналата седмица, че планира да се срещне с Путин в унгарската столица Будапеща като част от усилията си да посредничи за прекратяване на войната в Украйна.

Международният наказателен съд в Хага издаде арестен мандат срещу Путин през 2023 г., като го обвини в военно престъпление за незаконното депортиране на стотици деца от Украйна. Русия не признава юрисдикцията на МНС и отрича обвиненията.

„Не мога да гарантирам, че независим полски съд няма да разпореди на правителството да ескортира такъв самолет, за да предаде заподозрения на съда в Хага“, заяви полският външен министър Радослав Сикорски пред Radio Rodzina.

Заповедта на МНС задължава държавите членки на съда да арестуват Путин, ако той стъпи на тяхна територия.

Унгария, чийто премиер Виктор Орбан поддържа топли отношения с Русия, заяви, че ще гарантира, че Путин може да влезе в страната за срещата на върха и да се върне у дома след това.

За да избегне преминаване над Украйна, руската делегация ще трябва да лети през въздушното пространство на поне една страна от Европейския съюз. Всички страни от ЕС са членове на МНС, макар че Унгария е в процес на напускане на съда.

Полша, член на НАТО, е сред най-верните поддръжници на Киев след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г.