Надеждата на Тръмп за бърза втора среща с Путин може да бъде замразена

Още по темата: Тръмп към Зеленски: Русия ще ви унищожи 20.10.2025 08:54

Очакваната среща между Рубио и руския му колега Сергей Лавров е отложена засега

Надеждата на президента Доналд Тръмп за бърза среща с руския президент Владимир Путин може да бъде замразена, след като източници, запознати с въпроса, казаха пред CNN, че очакваната предварителна среща между ключовите съветници по външни работи на световните лидери тази седмица е отложена, поне засега.

Тръмп заяви в четвъртък след разговор с Путин, че двамата „са се договорили, че следващата седмица ще се състои среща на нашите съветници на високо равнище“.

„Първите срещи на Съединените щати ще бъдат ръководени от държавния секретар Марко Рубио, заедно с други лица, които ще бъдат определени“, написа той в Truth Social.

Въпреки това, очакваната среща между Рубио и руския му колега Сергей Лавров е отложена засега, съобщи представител на Белия дом за CNN. Не стана ясно веднага защо срещата няма да се състои тази седмица, макар че един от източниците заяви, че Рубио и Лавров имат различни очаквания относно възможното прекратяване на руската инвазия в Украйна.

Не стана ясно и какво влияние ще има отлагането на предварителната среща между Лавров и Рубио върху очакваната среща на върха между Тръмп и Путин в Будапеща, Унгария.

„Президентът Тръмп последователно работи за намиране на мирно и дипломатическо решение, за да сложи край на тази безсмислена война и да спре убийствата“, заяви пред CNN заместник-прессекретарят на Белия дом Анна Кели. „Той смело ангажира всички страни и ще направи всичко по силите си, за да постигне мир.“

Рубио и Лавров проведоха телефонен разговор в понеделник и обсъдиха „следващите стъпки“ в продължение на разговора между двамата президенти от миналата седмица за възможното прекратяване на конфликта в Украйна, според краткото изявление на Държавния департамент на САЩ. Рубио „подчерта важността на предстоящите ангажименти като възможност за Москва и Вашингтон да си сътрудничат за постигане на трайно решение на войната между Русия и Украйна, в съответствие с визията на президента Тръмп“, според съобщението.

Кремъл, от своя страна, описа разговора като „конструктивна дискусия“, която се е занимавала с „възможни конкретни стъпки за прилагане на споразуменията“, постигнати от Тръмп и Путин по време на разговора.

Източник, запознат с въпроса, обаче заяви пред CNN, че след разговора между Рубио и Лавров официалните лица са стигнали до заключението, че руската позиция не се е променила достатъчно от максималистичната си позиция. Засега, според източника, Рубио вероятно няма да препоръча срещата между Путин и Тръмп да се състои следващата седмица, но Рубио и Лавров може да разговарят отново тази седмица.

Изминаха повече от два месеца, откакто Тръмп проведе последната си лична среща на върха с Путин в Анкъридж, Аляска. Тази среща, която продължи почти три часа, приключи без споразумение, като и двамата лидери отбелязаха напредък.

Оттогава Тръмп публично призова Киев и Москва да „спрат войната незабавно“.