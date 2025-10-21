Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че „позицията на Русия не се е променила“ след забележките на президента на САЩ Доналд Тръмп за необходимостта от спиране на войските по настоящата линия на контакт, за да започнат преговори, пише Newsweek.

Веднага след срещата си с украинския президент Володимир Зеленски, Тръмп призова за мирно споразумение и двете страни да „спрат там, където са“ на бойното поле.

Русия, дори когато наближава среща между Тръмп и Путин за обсъждане на прекратяване на огъня в Украйна, засили атаките срещу украинската газова инфраструктура.

Песков, позовавайки се на коментарите на Тръмп, че спирането на войските на сегашните им позиции трябва да бъде първата стъпка към пълномащабни мирни преговори, отговори, че Русия не е променила предишната си позиция.

„Тази тема е повдигана многократно, с различни нюанси, по време на руско-американските контакти. Руската страна е отговаряла всеки път и този отговор е добре известен: позицията на Русия остава непроменена“, каза Песков, според „ Европейска правда“ .

Русия постоянно изисква Украйна да се изтегли от Донецк, въпреки че руснаците не успяват да завладеят целия регион. В замяна Русия ще се изтегли от Запорожие и Херсон.

Русия използва управляема бомба, за да атакува централната украинска област Полтава за първи път.

Бомбата е паднала на 20-30 километра от град Полтава, според военни източници, разговаряли с военни журналисти.

Атаката е извършена или с реактивна бомба UMPB-5R, или с бомба Grom-E1/E2, с обхват от приблизително 120 километра.

Новите „междувидови“ боеприпаси, използвани от Русия, са много по-мощни от предишните версии.

Според предварителни данни, бойната глава на UMPB-5R тежи 250 килограма, за разлика от предишните типове, които тежат 100 килограма. Корпусът е изработен от съвсем различен, по-дебел метал.

Първите случаи на управляеми бомби с реактивни двигатели са регистрирани в края на пролетта, когато руснаците започват да ги тестват.

Бомбите са хвърлени от самолети Су-34 от Белгородска област на Руската федерация.

Въпреки това, използването на такива бомби остава рядкост. Тяхното разполагане може да показва бойни изпитания и по-нататъшно развитие на тази способност от страна на Русия.

Вечерта на 18 октомври руската авиация за първи път използва управляема бомба от нова модификация над град Лозова в Харковска област.

Според предварителни данни на прокуратурата, атаката е извършена с бомба UMPB-5R, чийто обсег е приблизително 130 километра.

Руските сили започнаха интензивни атаки срещу газови производствени съоръжения в Полтавска област, много от които бяха спрени от работа.