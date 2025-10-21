Ново изследване отчита увеличение на шест вид рак

Честотата на четири вида рак намалява при по-младите възрастни

Преди три години екип от престижни учени зададе тревожен въпрос: „Има ли възникваща глобална епидемия от ракови заболявания с ранно проявление?“. Изследователите от Харвардския университет (САЩ) бяха открили общо увеличение на честотата на 13 вида тумори при хора на възраст между 20 и 49 години в почти петдесет страни между 2002 и 2012 г., пише El Pais. Самите автори посочват възможни причини: захарни напитки, алкохол, нездравословна храна, заседнал начин на живот, детско затлъстяване, злоупотреба с антибиотици, замърсяване. Подобен анализ на последните международни данни, ръководен от испанската епидемиоложка Монтсеррат Гарсия Клосас, разкрива сега много по-сложно явление: случаите на рак се увеличават сред по-младите възрастни, да, но само при някои видове тумори, а също и при хора над 50 години.

Може ли тогава да се говори за глобална епидемия?

Ново проучване е установило общо увеличение на честотата на шест вида рак сред по-младите възрастни: щитовидна жлеза (с увеличение от 3,6% годишно), бъбрек (2,21%), ендометриум (1,66%), колоректален (1,45%), гърда (0,89%) и левкемия (0,78%) . „Всички те – с изключение на колоректалния рак – също се увеличават при хората над 50 години. Следователно, ако говорим за „глобална епидемия“, която засяга изключително млади възрастни, можем да се отнасяме само за колоректалния рак“, твърди Гарсия Клосас от Института за изследване на рака в Лондон.

Епидемиологът и нейните колеги са анализирали официалните данни от 42 страни за периода 2003-2017 г. Испания, която няма национален регистър на туморите, е останала извън проучването, защото наличните данни са само до 2016 г., обяснява Гарсия Клосас. Голямата новост в нейното проучване е, че то не се ограничава до изследване на честотата на рака сред младите възрастни, както направи екипът от Харвард, а за първи път прави международно сравнение с това, което се случва при хората над 50 години.

„Важно е да се признае, че някои видове рак наистина се увеличават сред младите хора, но фокусирането на вниманието изключително върху тази група може да доведе до погрешни интерпретации. Съществува риск от неефективно разпределение на ресурсите за изследвания и превенция, ако се пренебрегне фактът, че ракът продължава да бъде предимно заболяване на възрастните хора“, смята изследователката, родена в Барселона преди 58 години.

Анализът показва увеличение на честотата – подобно на това при по-младите – при хората над 50 години: щитовидна жлеза (3%), бъбрек (1,65%), ендометриум (1,20%), гърда (0,86%), левкемия (0,61%). В случая с колоректалния рак се наблюдава средно увеличение от 0,37%, но само в половината от изследваните страни.

„Шестте вида рак, които показват глобално увеличение, са свързани с затлъстяването, както при младежите, така и при възрастните, а разпространението на затлъстяването е нараснало в много от тези страни. Ето защо е вероятно това да обяснява част от наблюдаваното увеличение, макар че не смятаме, че обяснява всичко. Важно е да продължим да изследваме други възможни причини“, смята Гарсия Клосас. Предвид съмненията относно съществуването на истинска епидемия от рак при млади възрастни, Световната здравна организация ясно говори за „епидемия от затлъстяване“. Около 1 милиард души са затлъстели, което е рисков фактор за развитие на злокачествени тумори и други заболявания.

Гарсия Клосас подчертава, че по-голямата бдителност и подобряването на диагностичните техники също биха могли да обяснят част от увеличението на някои видове рак. Като цяло, честотата на осемте тумора с най-голям ръст при хората под 50 години в САЩ се е удвоила от 1992 г. насам, но общата им смъртност не се е променила, според проучване, публикувано преди три седмици от американския лекар Гилбърт Уелч, автор на книгата „Свръхдиагностика“, в която той твърди, че прекомерните медицински изследвания в крайна сметка превръщат здравите хора в болни. За Уелч откриването на лезии, които биха били основно асимптоматични, прави увеличението на рака с ранно начало в САЩ „по-видимо, отколкото реално“.

Всъщност честотата на четири вида рак намалява при по-младите възрастни в повече от половината от страните, според анализа на Гарсия Клосас и нейните колеги. Ракът на стомаха намалява с 1,62% годишно. Ракът на хранопровода – с 0,92%. Ракът на устата – с 0,42%. Ракът на черния дроб – с 0,14%. „Всички тези видове рак са свързани с консумацията на алкохол, така че е възможно намаляването на консумацията в някои страни да допринася, поне отчасти, за наблюдаваните тенденции“, разсъждава епидемиологът, който е прекарал цялата си професионална кариера между Обединеното кралство и Съединените щати, без никога да е работил в Испания. Резултатите му са публикувани този понеделник в списанието Annals of Internal Medicine на Американската медицинска колегия.

Новият анализ очертава картина, в която се наблюдава увеличение на честотата на туморите, свързани със затлъстяването, както при млади възрастни, така и при хора над 50 години, като колоректалният рак е истинска „глобална епидемия“ сред хората на възраст между 20 и 49 години.

Епидемиологът Хосе Мария Мартин Морено, който не е участвал в това проучване, е категоричен.

„Тези констатации не трябва да ни тревожат, а да ни подтикнат към действие”, смята той. Според него е необходимо да се инвестира повече в научни изследвания, за да се изяснят механизмите на колоректалния рак, да се усъвършенстват програмите за ранно откриване и да се засили превенцията чрез здравословно хранене, физическа активност и контрол на теглото и консумацията на алкохол.

„Въпреки че общественото внимание е фокусирано, с право, върху увеличаването на случаите сред младите възрастни, абсолютната тежест на рака продължава да пада върху възрастните хора и ще нараства през следващите десетилетия.

През 2020 г. възрастните хора съставляват повече от две трети от новите диагнози и 71% от смъртните случаи от рак. До 2040 г. се очаква допълнително значително увеличение. Следователно стратегиите трябва да обхващат едновременно и двата края на живота“, подчертава Мартин Морено, професор по превантивна медицина и обществено здраве в Университета на Валенсия.