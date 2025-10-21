Путин може да забрави за Одеса: САЩ строят терминал за износ на втечнен газ в пристанището

Президентът Володимир Зеленски заяви на пресконференция след завръщането си от САЩ, че са постигнати споразумения за доставките на американски втечнен природен газ (LNG), съобщава Newsweek.

Сред другите проекти, обсъдени с администрацията на Тръмп, бяха съвместни проекти за ядрена енергия и втечнен природен газ (LNG).

Зеленски подчерта, че американските компании са заинтересовани да навлязат на украинския пазар, за да запълнят газовия дефицит след все по-интензивните атаки на Русия.

САЩ строят терминал за износ на втечнен природен газ (LNG) в пристанището на Одеса

В САЩ министърът на енергетиката Светлана Гринчук, която беше част от вашингтонската делегация, водена от премиера Юлия Свириденко, се срещна с американския си колега Крис Райт, както и с ръководителите на енергийните компании Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet USA, Venture Global и Westinghouse Electric Company.

„Що се отнася до американския втечнен природен газ (LNG), има споразумение, че ако ние изберем, той ще бъде доставян през Полша през полския терминал“, каза Зеленски, давайки някои подробности на пресконференция, на която присъства Kyiv Post в неделя.

Пример за това е двустранен газов проект със Съединените щати - един от разглежданите варианти е изграждането на терминал за втечнен природен газ (LNG) в Одеса.

Целият газов проект беше обсъждан както в Белия дом, така и с американски компании.

„Това е голям газов проект“, подчерта Зеленски. „Можем да говорим за американски газ. Те виждат, че имаме най-голям брой газохранилища и изградена мрежа. Те са заинтересовани.“

Съединените щати се опитват да осигурят контрол над енергийния пазар на Европа и да намалят зависимостта си от руския газ.

„Американците във всеки случай ще премахнат напълно руския газ от Европа. Трябва да разберем – независимо от различните споразумения – че Русия загуби Европа от американците. И несъмнено Украйна помогна“, каза президентът.

Друг нефтен проект е в процес на анализ, нефтопроводът Одеса-Броди.„САЩ искат да се уверят, че няма руски газ и няма руски петрол. Това е подходът“, каза Зеленски.

С участието на САЩ в проектите за пристанището в Одеса, Путин губи основна цел на войната си в Украйна. Пристанището в Одеса, с неговите терминали за износ на зърно, беше сред основните цели на Путин.

Украйна ще внесе газ за 2 милиарда долара тази зима

Русия засили атаките си срещу енергийни съоръжения в Украйна с наближаването на отоплителния сезон.

Съвсем наскоро, на 16 октомври, руските войски предприеха атака срещу инфраструктурата на енергийните компании ДТЕК и Нафтогаз в Полтавска област, като временно спряха производството. Предишни атаки бяха извършени в Харков, Суми и Чернигов.

Украйна се готви за потенциален недостиг. Позовавайки се на опасенията относно руските атаки срещу газовата инфраструктура, Зеленски заяви, че газовият проблем ще бъде решен.

„Знаем откъде да вземем газ на стойност 2 милиарда долара – ако е необходимо. Смятаме, че в много трудна ситуация Украйна трябва да е готова да намери газ на стойност 2 милиарда долара. Вече получихме част от траншовете.“

Подкрепата е потвърдена от няколко държави, включително САЩ, Словакия, Гърция и Азербайджан. Словакия също подкрепя Украйна по газовите въпроси.

Зеленски заяви, че е постигнал „положителни споразумения“ със словашкия премиер.

„Относно намаляването на тарифата за транзит на газ от Словакия - това вече е договорено между премиерите на двете страни.“