Експерт: Откритите в Австралия отломки вероятно са от китайската ракета Jielong (СНИМКИ)

Горящ фрагмент от космически отломки, паднал в Западна Австралия, вероятно е част от китайска ракета, изстреляна в края на септември. Това съобщи д-р Алис Горман, експерт по космическа археология от университета "Флиндърс", предава Sky News.

Обектът - обгоряло и димящо парче метал - е открит от миньори в събота, на около 30 километра източно от град Нюман, в отдалечен район на щата. Полицията на Западна Австралия е обезопасила мястото и е започнала разследване. Първоначалните експертни оценки сочат, че материалът е изработен от въглеродни влакна и наподобява компоненти, използвани в космическите апарати.

Австралийската космическа агенция също е поела случая и ще извърши допълнителен технически анализ, за да определи точния произход на отломките. От полицията уточняват, че всякаква възможност за връзка с търговски самолети е изключена и обектът не представлява заплаха за обществената безопасност.

Според д-р Горман, отломката най-вероятно е част от четвъртия етап на китайската ракета Jielong, изстреляна през септември. Тя отбеляза, че не е необичайно части от ракети - особено празни резервоари - да оцеляват при навлизането обратно в атмосферата и да достигат земната повърхност.

"Последното изстрелване беше в края на септември, така че отломката вероятно е обикаляла около Земята, преди да бъде внезапно привлечена от атмосферата", коментира тя пред ABC Radio Perth. "Обикновено такива части се намират години по-късно, така че този случай е доста необичаен. Частите са открити почти веднага след падането им", добави тя.

През май тази година фрагмент с размерите на автомобил от съветската ракета Космос 482, изстреляна още през 1972 г., се разби, след като прекара 53 години в орбитата. Първоначално ракетата е била предназначена за кацане на Венера, но поради повреда части от нея навлизат в земната атмосфера още през 80-те години, като едно парче остава в орбитата десетилетия наред.