Приходите и печалбата на „Кока-Кола“ надминаха очакванията благодарение на стабилното търсене

Приходите и печалбата на "Кока-Кола" (Coca-Cola) за третото тримесечие надхвърлиха очакванията на анализаторите, подкрепени от стабилното търсене на газирани напитки и продуктите с нулево съдържание на захар, съобщи Ройтерс.

Акциите на компанията поскъпнаха с 2,5 на сто в предварителната търговия, след като ръководството потвърди годишните цели за продажби и печалба, въпреки "предизвикателната икономическа среда", по думите на главния изпълнителен директор Джеймс Куинси.

Компанията инвестира в напитки с нулево съдържание на захар и енергийни продукти както на американския, така и на международните пазари, за да привлече потребители, които ограничават разходите си заради икономическата несигурност и инфлацията.

Най-големият производител на напитки в света се възползва и от по-високите цени на някои премиум продукти, като млякото "Феърлайф" (Fairlife) и газираната вода "Топо Чико" (Topo Chico).

Нетните приходи на компанията достигат 12,46 млрд. долара за тримесечието, над очакваните 12,39 млрд. долара, според данни на "Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group - LSEG).

В Северна Америка растежът при категориите "готов за пиене чай", вода и енергийни напитки компенсира по-слабите резултати на основната марка "Кока-Кола".

Компанията планира да пусне на пазара в САЩ през есента нова газирана напитка с тръстикова захар под бранда "Кока-Кола" на фона на инициативата "Make America Healthy Again" ("Да направим Америка отново здрава") на администрацията на президента Доналд Тръмп. Анализаторите обаче изразяват опасения заради нарастващите производствени разходи.

"Кока-Кола" възнамерява също така да предложи мини кенове от 7,5 унции (220 грама) на цена под 2 долара в хранителните магазини в САЩ, насочени към потребителите с ограничен бюджет, за да стимулира продажбите по обем.

Конкурентът "ПепсиКо" (PepsiCo) също отчете по-добри от очакваните резултати за тримесечието по-рано този месец, подпомогнат от силното търсене на международните пазари и интереса към по-здравословни напитки в САЩ. Компанията увеличи предлагането на по-малки разфасовки от солени закуски, за да направи продуктите си по-достъпни.

През третото тримесечие обемът на продажбите на "Кока-Кола" е нараснал с 1 на сто, а цените – с 6 на сто. В предходното тримесечие компанията отчете спад на обемите с 1 на сто при същото увеличение на цените.

Продажбите на "Кока-Кола Зеро Шугър" (Coca-Cola Zero Sugar) се увеличават с 14 на сто за второ поредно тримесечие, а търсенето на "Дайет Коук" (Diet Coke) и "Кока-Кола Лайт" (Coca-Cola Light) в Северна Америка допринася за ръст от около 2 на сто при тези продукти.

Изчислената печалба на компанията, без еднократни ефекти, възлиза на 82 цента на акция, при очаквани 78 цента.