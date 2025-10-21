Зловещите предсказания на Нострадамус за края на 2025 г.: глобална война и упадък на Запада

Когато Марс властва сред звездите, човешка кръв ще ороси светилището

С наближаването на края на 2025 г. писанията на Нострадамус продължават да очароват и разтревожват тези, които ги изучават. Може би най-зловещата тема в неговите четиристишия е призракът на войната, тъй като един пасаж, в който се споменава Марс, властващ сред звездите и светилищата, оцапани с кръв, е свързан от съвременните тълкуватели с възможността за Трета световна война, пише Daily Mail.

Проучвания оценяват риска от голям глобален конфликт до 2026 г. на до 30%.

Нарастващото напрежение в Тайванския пролив, продължаващата война в Украйна и напрежението между НАТО и Русия подхранват тази теза.

Нострадамус е написал:

„Когато Марс властва сред звездите, човешка кръв ще ороси светилището. Три пожара избухват от източната страна, докато Западът губи светлината си в тишина.“

Тези редове са свързани с нововъзникващите сили на Изток, докато „Западът губи светлината си в тишина“ се тълкува като спад в западното влияние и стабилност.

Френският астролог също предвижда нови войни, епидемии и космическа огнена топка, падаща от небето, която според някои може да бъде астероид или атомна бомба.

Нострадамус е бил френски лекар, астролог и известен пророк. Той е получил образование като лекар и е натрупал опит в лечението на жертви на чума, което му е донесло репутация на лекар с медицински познания.

Марс, символизиращ война и агресия, предполага период, доминиран от насилие, докато „човешка кръв ще ороси светилището” подсказва страдание дори в свещени или защитени пространства.

„Трите пожара”, издигащи се от Изток, често се тълкуват като конфликти или появата на мощни нации в Азия, докато залязващата светлина на Запада показва отслабващо влияние или сила.

По-късно станал известен с астрологията, гадаенето и пророческите си писания, най-вече с „Les Prophéties“, публикувана за първи път през 1555 г.

„Les Prophéties“ е сборник от 942 поетични четиристишия, написани в загадъчен, алегоричен стил, които обхващат войни, природни бедствия, политически сътресения и обществени промени.

Нострадамус често е цитиран за това, че е „предсказал“ важни исторически събития, включително възхода на Адолф Хитлер, Френската революция и убийството на Джон Ф. Кенеди, въпреки че тези интерпретации са до голяма степен ретроспективни.

Неговите предсказания за 2025 г. изглеждат изпълнени с война и кръвопролития, но той предупреждава и за космическа огнена топка, падаща от небето на Земята.

Неговите писания са тълкувани и като предсказание за космическа заплаха:

„От космоса ще се издигне огнена топка, предвестник на съдбата, моли светът. Наука и съдба в космически танц, съдбата на Земята, втори шанс.“

Някои тълкуват това като астероид или комета, докато други предполагат, че може да се отнася за атомна бомба, крайното пресичане на науката и съдбата.

Той предсказа, че ресурсите ще се изчерпят, сценарий, който се отразява зловещо в настоящата ситуация в Украйна, съобщи PennLive.

„Дългата война изтощи цялата армия, така че не намират пари за войниците; вместо злато или сребро, ще се стигне до коване на кожа, галски месинг и знака на полумесеца на Луната“, пише той.

Тази година доклади потвърдиха, че войниците в продължаващите конфликти са все по-изтощени, което прави видението на Нострадамус за изчерпани ресурси зловещо актуално.

След като разчитаха в голяма степен на помощта от САЩ от началото на войната, последните съкращения принудиха европейските съюзници да запълнят празнината, което постави още по-голямо напрежение върху и без това напрегнатата коалиция.

Нострадамус също така предвиди, че с края на една война в Англия може да избухне друга, придружена от смъртоносна чума: „Кралството ще бъде белязано от жестоки войни, ще възникнат врагове отвътре и отвън.

„Голяма чума от миналото се завръща, няма по-смъртоносен враг под небето.“

Някои тълкуват това като последица от Брекзит или потенциален конфликт около монархията.

Той дори предвижда климатични бедствия в Бразилия, дом на тропическите гори на Амазонка:

„Градината на света близо до новия град, по пътя на кухите планини: тя ще бъде завзета и потопена в Кацата, принудена да пие вода, отровена със сяра.“

Друг повтарящ се мотив е възходът на „мистериозен лидер“, който може да установи „водна империя“, вероятно символизираща променящи се съюзи или нови центрове на властта в стратегически морски региони, което е особено актуално в днешния непредсказуем глобален пейзаж.