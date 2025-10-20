Тръмп към Зеленски: Русия ще ви унищожи

Срещата между президентите на САЩ и Украйна се превърна в скандал

Президентът на Украйна Зеленски се опитва да мобилизира европейската подкрепа за Украйна, след като срещата му с президента Тръмп в Белия дом се превърна в словесна престрелка, по време на която украинският президент беше подложен на натиск да отстъпи територия на Русия, според съобщенията.

Тръмп упрекна Зеленски и повтори няколко руски аргумента, като заяви, че Украйна ще бъде „унищожена“, ако Зеленски не се съгласи да предаде Донбас, пише The Times.

Зеленски заяви, че Украйна никога няма да даде на „терористите“ „награда за престъпленията им“.

Путин отдавна полага очи на Донбас, въгледобивния регион, състоящ се от Донецк и Луганск. Въпреки това, след 11 години война Русия все още не контролира региона.

По време на срещата в петък американският президент изхвърли картите на фронтовата линия. Понякога срещата се превръщаше в „крещяща разправия“, тъй като Тръмп непрекъснато ругаеше, разказаха европейски официални лица пред Financial Times. Тръмп заяви, че Путин му е казал, че конфликтът е „специална операция, а не война“.

В крайна сметка украинската делегация убеди Тръмп да настоява за примирие на базата на фронтовите линии, вместо да предава още територия на Путин.

След завръщането си в Украйна Зеленски заяви, че ще се опита да свика нова среща с европейските съюзници на Киев, които бяха широко считани за ключови за промяната на мнението на Тръмп за войната след срещата му с Путин в Аляска през август.

„Дадох указания на нашите дипломати – и вече обсъдих това с много лидери – да подготвят среща на „коалицията на желаещите“ в близко бъдеще. Ние в Европа се нуждаем от общи и силни позиции. И ще ги имаме“, заяви Зеленски в нощното си обръщение в неделя.

Острата среща в Белия дом, която породи опасения за поредно влошаване на отношенията между Зеленски и Тръмп, се състоя, след като Путин предложи да размени окупираните от Русия територии в Херсон и Запорожие за останалата част от Донецка област в източна Украйна по време на разговора си с Тръмп в четвъртък, според съобщенията.

Руският президент повтори отдавнашното си искане Украйна да отстъпи цялата област Донецк, епицентърът на войната.

Но по време на двучасовия разговор Путин изглежда е коригирал искането, което първоначално е направил по-рано тази година, като е предложил да „отстъпи“ територия, според Washington Post.

Предложението за оттегляне изглежда противоречи на предишното твърдение на Путин, че двете провинции принадлежат на Русия. Възможно е американски официален представител да е интерпретирал погрешно коментарите на Путин.

През август Стив Уиткоф, пратеникът на Тръмп в Русия, погрешно е съобщил на европейските лидери след разговори с Путин, че руският лидер е готов да се оттегли от Запорожие и Херсон в замяна на отстъпването на Донецк и Луганск от Киев, според източници, цитирани от Ройтерс.

На следващия ден американски официални лица поясниха, че Путин е казал само, че Москва няма да изисква Западът официално да признае Запорожие и Херсон за руска територия.

През 2022 г. Русия едностранно анексира четири региона в Украйна – Запорожие, Херсон, Луганск и Донецк – в допълнение към Крим, който завзе през 2014 г. Русия твърди, че е превзела цялата Луганска област.

Но упоритата съпротива на Украйна е ограничила Русия до 70% контрол над Донецка област и около 75% над Запорожие и Херсон.

Украйна се колебае да се оттегли от Донецка област, защото там се намират някои от най-укрепените отбранителни позиции в страната и изоставянето им би могло да позволи на Путин да започне нова инвазия в бъдеще.

По време на пресконференция в Белия дом преди частната им среща в петък, Тръмп заяви, че ракетите „Томахоук“ „могат да означават голяма ескалация, могат да се случат много лоши неща“.

Тръмп също така намекна, че Зеленски няма да бъде поканен на предстоящата му среща на върха с Путин в Будапеща. Той заяви, че ще остане „в контакт“ със Зеленски, но добави, че отношенията между украинския президент и Путин правят участието му малко вероятно.