Римска надгробна плоча, открита в Ню Орлиънс, разкрива загадка от Втората световна война

Даниела Санторо и съпругът й почиствали храстите в задния двор на дома си в Ню Орлиънс през март, когато се натъкнали на мистерия, обхващаща континенти и векове, пише The Washington Post.

Това, което първоначално помислиха за огромен камък, се оказа надгробна плоча на римски войник: Секст Конгениус Верус, траец, който плавал на борда на военния кораб „Асклепиус“, преди да умре на 42-годишна възраст – преди 1900 години.

В крайна сметка двойката разбра, че камъкът е изчезнал от италиански музей, след като сградата е била бомбардирана по време на Втората световна война.

Но Санторо не знаеше нищо от тази история, когато се натъкна на изветрелия камък. Първоначално се уплаши, че това може да е признак, че къщата й е построена върху необозначено афроамериканско гробище – нещо, което не е необичайно за исторически чернокожия квартал Каролтън. Затова започна да пита съседите и колегите си дали са попадали на нещо подобно.

Един от съседите насочил Санторо към Д. Райън Грей, археолог от Университета в Ню Орлиънс, който работи с Центъра за опазване на културното наследство в Ню Орлиънс. Грей е човекът, на когото жителите на Ню Орлиънс се обаждат, когато смятат, че са открили нещо важно.

Грей каза, че Санторо се е свързала с него за първи път на 26 март и той бързо е установил, че камъкът не е надгробна плоча на афроамериканец или бивш роб.

„Знаех, че латинският е далеч извън моите познания по латински. Учих латински в гимназията и бях забравил почти всичко“, каза той, затова се свърза с австрийски колега, специалист по римска история, който установи, че това вероятно е надгробната плоча на Секст.

По същото време Санторо – антрополог в университета Тулейн – изпратила по имейл снимка на откритието си на професор по латински в катедрата по класически науки.

Почти не изглеждаше реално, каза Лусня – особено защото имейлът беше изпратен на 1 април. Но надписът върху камъка имаше характерните белези на римски надгробен камък, с плътно разположени букви, стилизирани по начин, типичен за онова време. Нейният превод на латински потвърди това.

Лусня каза, че надписът е всъщност автобиография на Секст, включваща неговото племе и военна длъжност. Тя каза, че след това е въвела надписа в онлайн база данни с древни европейски епитафии и е открила нещо изненадващо: надгробният камък е бил вписан като „изчезнал“ от Националния археологически музей в Чивитавекия, пристанищен град на около 35 мили западно от Рим – и на 5400 мили източно от Ню Орлиънс.

„Никога не бих очаквала да видя нещо подобно в задния двор в Ню Орлиънс“, каза Лусня.

Санторо бързо се съгласил, че камъкът трябва да се върне в родния си дом, каза Лусня. Така започнаха месеци на проучвания. В друг обрат на съдбата, Лусня вече беше планирала проучвателна експедиция до Рим няколко месеца по-късно.

По време на пътуването тя посети музея в Чивитавекия. Тя научи, че камъкът е част от изложба на надгробни паметници, открити през 1860-те години по време на строителни работи в пристанищния град. Строителството е разкрило некропол с поне 21 военни, каза тя, включително Секст.

Служителите на музея, каза Лусня, са развълнувани, че надгробната плоча се е върнала там, където й е мястото.

Музеят в Чивитавекия някога е притежавал най-малко 21 надгробни паметника, но по-малко от половината са оцелели след бомбардировките по време на Втората световна война, каза Лусня. А в хаоса след войната воденето на документация не е било идеално. Когато музеят е отворен отново през 70-те години на миналия век, персоналът не е могъл да намери паметника на Секст.

„Не знаем дали този камък е бил спасен по това време или е бил намерен по-късно сред развалините, но подозирахме, че, предвид историята на музея, така е изчезнал; някой го е взел и е донесъл тук, в САЩ“, каза Лусня. „И бяхме прави.“

Лусня каза, че предишната собственичка на къщата на Санторо се е свързала с тях, след като е видяла медийното отразяване на откритието, за да им каже, че камъкът й е бил подарен от нейните баба и дядо, италианка и мъж от Ню Орлиънс, който е бил в Италия по време на Втората световна война. Жената е сложила камъка – без да знае за древната му история – в задния двор на къщата, преди да я продаде на Санторо.

Агент от местния офис на ФБР в Ню Орлиънс дошъл в дома на Санторо през май, за да вземе камъка и да го задържи, докато отделът за престъпления, свързани с изкуство, на ФБР се занимава с комплексния процес по връщането на надгробния камък в родината му, каза Лусня. Когато бяха потърсени за коментар, от местния офис в Ню Орлиънс заявиха, че не отговарят на въпроси от пресата по време на спирането на работата на правителството.

Надгробни паметници като този, който Санторо е намерил, са били важни в римската култура. Лусня каза, че камъните често са били поставяни по пешеходни пътеки, за да насърчават живите да спрат и да почетат починалите. Древните римляни вярвали, че поддържането на спомена за мъртвите позволява на починалите да имат живот след смъртта, каза тя.