Британското разузнаване стои зад операцията на СБУ "Паяжина", заявява директорът на ФСБ Александър Бортников, предават руски медии.

"Под непосредственото ръководство на британското разузнаване, точно преди преговорите между украинската и руската делегация в Истанбул (на 2 юни тази година), беше проведена операцията на СБУ "Паяжина". Англичаните осигуриха последващото й пропагандно съпровождане, като пуснаха в медиите фалшиви новини за предполагаеми огромни щети и изключително украинско "авторство“ на диверсията“, заявява той.

Припомняме, че СБУ (Службата за сигурност на Украйна) проведе мащабна специална операция за унищожаване на бомбардировъчната авиация в тила на РФ. Спецслужбата е атакувала едновременно четири военни летища – самолетите са изгорели на летищата "Белая", "Дягилево", "Оленя" и "Иваново".

Специалната операция, която се е подготвяла година и половина, е получила името "Паутина" На руската авиация е нанесен предварително оценен ущерб за повече от 2 млрд. долара.